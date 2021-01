Sonne tanken – ein Winterspaziergang in der Delitzscher Umgebung

Delitzsch

Spaziergang unter blauem Himmel: Viele Menschen genießen am Wochenende bei bestem Winterwetter die frische Luft. Die Delitzscher haben dabei Glück: In ihrem Umfeld – und vor allem innerhalb von 15 Kilometern – liegen unter anderem der Werbeliner See, der Schladitzer See und das Goitzsche-Gebiet. Übrigens: Der Freistaat Sachsen bietet auf www.coronavirus.sachsen.de inzwischen ein Online-Tool zur Bestimmung des 15-Kilometer-Umfeldes an. Der Link ist auch auf www.delitzsch.de/corona_delitzsch zu finden.

Hier einige Winterspaziergang-Impressionen:

Zur Galerie Die Delitzscher tanken an Sonntag frische Luft. Hier einige Impressionen.

Von Alexander Prautzsch