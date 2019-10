Sorge um Teiche: Ist Schönwölkau fünftes Rad am Wagen?

Wölkau

Manchmal reicht der Blick in den Nachbarteich: In Rödgen, dem Zscheppliner Ortsteil, kann der Teich dank Fördermitteln, Eigenleistung und Spenden auf Vordermann gebracht werden, in den Schönwölkauer Teichen herrscht Ebbe. Das macht nicht nur hinsichtlich der Lebensqualität Sorgen, die Gemeindewehrleitung der Feuerwehr hat deutlich gemacht, dass die Löschwassersituation immer schlechter wird.

Blick nach Krostitz

Nun fragen sich Gemeinderäte, was in anderen Gemeinden besser oder anders läuft als in ihrer. Großes Manko sei, dass es in Schönwölkau keinen Sachbearbeiter für Fördermittel geben würde. Zudem tue Verwaltungspartner Krostitz zu wenig für die Gemeinde Schönwölkau und solche Anliegen. „Ich habe es immer gesagt und ich bleibe dabei: Wir sind das fünfte Rad am Wagen“, so beispielsweise Gemeinderätin Gisela Bamberg ( Die Linke), „wir zahlen viel Geld und bekommen wenig.“

Alles soll besser werden

Solche Kritik konnte Bürgermeister Volker Tiefensee ( CDU) nicht unkommentiert im Raum stehen lassen. Es werde alles in nächster Zeit besser, machte das Gemeindeoberhaupt am Donnerstagabend im Gemeinderat Hoffnung. Da er nun den Job als Landtagsabgeordneter nicht mehr habe, könne er sich auch wieder mehr der Arbeit als ehrenamtlicher Bürgermeister widmen.

Von cj