Delitzsch

Hier kommen Nachrichten aus Delitzsch und Umgebung.

Delitzscher Testzentrum zieht um

Ab der nächsten Woche wird das Schnelltestangebot in Delitzsch vom Jugendhaus Yoz in der Sachsenstraße ins Bürgerhaus, Securiusstraße 34, verlegt. Es bleibt bei den Öffnungszeiten dienstags und donnerstags von 11 bis 17 Uhr und sonnabends von 8 bis 12 Uhr. Das erste Mal wird also am Dienstag, 30. März, dort zum Test eingeladen. Eine Anmeldung vorab ist nicht nötig.

Rackwitz impft 160 Bürger und Bürgerinnen

In der Gemeinde Rackwitz werden am 3. April 160 Bürger und Bürgerinnen der Prioritätsstufen 1 und 2 in der Turnhalle Rackwitz geimpft. Das kündigte Bürgermeister Steffen Schwalbe (parteilos) an. Die 700 Rackwitzer, die zu dieser Gruppe gehören, sollen via Brief angeschrieben werden. Ab Montag sollen Interessenten die Möglichkeit zur Anmeldung erhalten. Obwohl die Impfungen im Drei-Minuten-Takt erfolgen, könnten an diesem Tag nicht alle Interessenten geimpft werden. Daher werde es sicher einen zweiten Termin geben, sagte Schwalbe.

Museums-Rätsel geht in die Verlängerung

Das Märchenrätsel des Delitzscher Schlossmuseums geht in die Verlängerung. Noch bis zum 5. April können Märchen- und Rätselfans teilnehmen. Die 16 Szenen waren bereits im letzten Spätherbst aufgebaut worden. Es ist nicht allein zu erraten, welches Märchen dargestellt wird. In fast allen Szenen verbirgt sich ein origineller Fehler, den es zu entdecken gilt. Weil die Besucher nicht ins Museum dürfen, wurde das Rätsel unter www.barockschloss-delitzsch.com unter der Rubrik Aktuelles online gestellt. Für die drei besten Einsendenden gibt es Preise.

SGD bekommt Hilfe bei Grünpflege

Rund 17 500 Quadratmeter Flächen lässt die Servicegesellschaft der Stadt Delitzsch auch 2021 wieder durch die Sozial- und Beschäftigungszentrum gGmbH (SBZ) pflegen. Der Auftragsvergabe hat der Technische Ausschuss zugestimmt. Vom 1. April bis zum 31. Oktober 2021 erfolgt die Grünflächenpflege in den Ortsteilen und einigen Straßen der Stadt in fünf Pflegedurchgängen durch die teilweise körperlich und teilweise geistig eingeschränkten Beschäftigten des SBZ.

Wiedemar schließt Lücke in der Verwaltung

Die Gemeinde Wiedemar hat eine Lücke der offenen Stellen in der Verwaltung geschlossen. Wie Bürgermeister Steve Ganzer (CDU) sagte, sei eine neue Sachbearbeiterin für den Bereich der Finanzverwaltung gefunden worden. Starttermin soll bereits Mitte April sein. Die Gemeinde muss in den kommenden Monaten weitere Stellen innerhalb der Verwaltung aufgrund von Ruhestandsregelungen neu besetzen. Wie Ganzer erklärt, sehe er diese Aufgabe nicht als Last, sondern als Chance. Mittelfristig strebe er einen Strukturwandel in der Verwaltung an. Bis zum 31. März soll eine Stelle im Bereich Soziales ausgeschrieben werden.

Sorge um zu viele Ratten in Badrina

Im Schönwölkauer Ortsteil Badrina gibt es rund um bestimmte Grundstücke Sorgen wegen Ratten. Diese würden tagsüber sogar auf der Straße zu sehen sein, berichtete ein Bürger in der Gemeinderatssitzung. Darauf angesprochen, appellierte der Schönwölkauer Bürgermeister Volker Tiefensee (CDU), der auch Verbandsvorsitzender des Abwasserzweckverbandes Unteres Leinetal ist, dass die Bürger keine Essensreste über die Toilette entsorgen sollen. Das kann Ratten anlocken.

Rackwitz ist reich an Baumpaten

Die Idee kommt gut an. 28 Rackwitzer Bürger, Firmen oder Vereine haben sich im Auftaktjahr für eine Baumpatenschaft entschieden. Den bisher letzten Baum stifteten die Mitglieder des Gemeinderats, der nun seinen Platz vor dem Rathaus und eine entsprechende Plakette bekommen hat. Wie Bürgermeister Steffen Schwalbe (parteilos) erklärt, stehe die Linde als Wappenbaum der ehemaligen Gemeinde Zschortau nun vor der gemeinsamen Verwaltung in Rackwitz und bekräftigt das Zusammenwachsen.

Der Baum wird gepflanzt. Quelle: Mathias Schönknecht

„Die Idee zu den Patenschaften kommt aus der Bevölkerung“, erklärt UWR-Gemeinderat Olaf Uhlmann. Die Kommune habe diese dann aufgegriffen und beteilige sich an den Kosten. Bei Tina Näther, laufen die Fäden in der Verwaltung zusammen. Interessenten für die zweite Runde können sich ab sofort bei ihr melden. „Vier Paten gibt es bereits“, sagt sie.

Telefon: 034294 71133, E-Mail: tina.naether@gemeinde-rackwitz.de

Bald Einzug im Gerätehaus Hohenroda?

Das neue Feuerwehrgerätehaus im Ortsteil Hohenroda liege „in den letzten Zügen“, sagt Bürgermeister Volker Tiefensee (CDU). Bald könne der Einzug der Kameraden wohl erfolgen. Es hatte immer wieder Verzögerungen bei dem Neubau gegeben, zum Beispiel, weil es bei der Abgasabsaugung zu Lieferengpässen durch Corona gekommen sein soll. Feierliche Übergabe des neuen Depots sollte eigentlich schon im vergangenen Sommer gefeiert werden.

Stadtrat appelliert: Feuerwehrdienste durchführen

Für eine Aufrechterhaltung des Dienstbetriebs der Feuerwehr hat CDU-Stadtrat Tarek Bezouh im Technischen Ausschuss appelliert. Der Delitzscher ist selbst seit langem aktives Mitglied der Ortsfeuerwehr Delitzsch und geschätzter Kamerad. Zu Beginn der Pandemie, sowie ab dem Spätherbst 2020 bis Anfang März 2021 fanden mit Verweis auf den Coronaschutz keine Dienste statt. Bei diesen sonst regelmäßig durchgeführten Diensten trainieren die Kameraden und Kameradinnen ihre Fertigkeiten und üben mit der vielfältigen Technik. Dieses Üben im Dienst sei elementar, damit im Einsatz keine wertvolle Zeit verloren geht, die Handgriffe sitzen und keine Fehler passieren, schilderte Tarek Bezouh. Feuerwehrleute müssten unbedingt ihre Aufgaben trainieren können, auch in Zeiten einer Pandemie.

„Wenn Feuerwehr nicht systemrelevant ist, was ist es dann?“, stimmte Bettina Paubandt (Linke) zu. Auch der Oberbürgermeister plädierte für die Aufrechterhaltung der Dienste, es gäbe ja auch Testmöglichkeiten, so der OBM. Unter strengsten Hygienevorschriften und Abstandsregeln trainieren die Delitzscher Feuerwehrleute wieder.

Grüße an die Kinder zu Hause

Vorfreude auf das Osterfest: Die Kinder der Gruppe Dschungeltiere der AWO-Kita Sonnenland in Delitzsch haben auf ihrem Außengelände einen Osterstrauß geschmückt. Da leuchtet es nun bunt in verschiedenen Farben. Das ist ein Gruß an die Kinder, die wegen den Corona-Beschränkungen derzeit zu Hause bleiben müssen und nicht in die Kita kommen können.

Die Kinder der Gruppe Dschungeltiere der AWO-Kita Sonnenland in Delitzsch haben auf ihrem Außengelände einen Osterstrauß geschmückt. Quelle: Wolfgang Sens

Von lvz