Die Schüler der Delitzscher Grundschule Am Rosenweg haben jemanden, an den sie sich wenden können, wenn sie sich weder Eltern noch Lehrern anvertrauen wollen. Peter Dirschlag stellt sich als freundlicher Sorgenfresser vor und hat erste Erfolge zu verzeichnen. Dabei ist er erst seit März dabei.

Sozialarbeit mit Sorgenfresser und Songprojekt an Delitzscher Grundschule

