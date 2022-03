Bad Düben

Traumata durch Flucht und Krieg: Viele Schutzsuchende – nicht nur aus der Ukraine – bringen Erlebnisse mit, die sie nicht alleine bewältigen können. Claudia Asik und Dirk Lenzer versuchen in Bad Düben immer wieder, psychologische Unterstützung für Geflüchtete zu vermitteln. Immer wieder stoßen sie dabei auch an ihre Grenzen. Im Interview erzählen die beiden Flüchtlingssozialarbeiter, woran das liegt, welche Rolle die Sprachbarriere spielt und warum auch sie selbst manchmal Hilfe brauchen.

Frau Asik, Herr Lenzer, in Ihrem Arbeitsalltag erleben Sie oft, dass es nicht einfach ist, Geflüchteten eine psychotherapeutische Versorgung zu vermitteln. Warum ist das so?

Asik: Das liegt zum einen daran, dass es nicht ausreichend viele Psychotherapeuten gibt. Und noch weniger, bei denen wir die Menschen dann auch tatsächlich unterbringen können. Dazu kommen zum Teil noch administrative Hürden. Die Geflüchteten aus der Ukraine sind über das Asylbewerberleistungsgesetz hier und bekommen erst einmal nur die Grundleistungen. Die zuständigen Ämter der Kommunen stellen Behandlungsscheine aus, mit denen sie mit akuten Problemen einen Arzt aufsuchen können.

Lenzer: Therapeutische Behandlung wird also auch für Geflüchtete grundsätzlich bezahlt. Zumindest in dringenden Fällen stellt über den Behandlungsschein ein Hausarzt eine Überweisung aus. Soweit schön und gut – es gibt aber kaum Therapeuten, die Patienten annehmen. Und wenn doch, dann ist der nächste Termin häufig sehr weit in der Zukunft. Dabei bräuchten die Leute eigentlich schnell Unterstützung. Denn im Zweifel werden Probleme solcher Art ja nicht besser, wenn es Jahre dauert, bis man sich ihrer annimmt. Auch Traumata können sich verfestigen.

Claudia Asik ist seit 2017 Flüchtlingssozialarbeiterin bei der Awo in Bad Düben. Ihr Kollege Dirk Lenzer arbeitet erst seit einigen Monaten beim Jugendintegrationsdienst des Diakonischen Werks. Sozialarbeiter ist er aber schon seit vielen Jahren. Quelle: HANNA GERWIG

Krieg verändert das Leben komplett

Was genau meinen Sie, wenn Sie von Traumata sprechen?

Asik: Die meisten der Menschen, die gerade hier ankommen, haben mindestens ein Zuhause verloren.

Lenzer: Die Themen sind nicht zu unterschätzen, das kann man sich ja vorstellen, wenn man die Bilder sieht. Da ist plötzlich ein Krieg, der das Leben komplett verändert, Bomben, Beschuss, Todesangst. Vielleicht sind nahe Angehörige gefallen oder zurückgeblieben. Dazu kommt noch die Fluchterfahrung an sich. Zum Teil haben die Leute mehrere Länder durchquert, auch auf dem Weg kann es – jetzt nicht nur in Bezug auf die Geflüchteten aus der Ukraine gesprochen – zu traumatischen Erlebnissen gekommen sein. Das ist sehr individuell, aber viel davon muss – oder sollte – aufgearbeitet werden.

Natürlich ist der Umgang mit solchen Erfahrungen unterschiedlich, nicht für jeden ist eine Therapie geeignet oder gewünscht. Aber für uns als Sozialarbeiter wäre es ein riesengroßer Fortschritt, zumindest ein Angebot machen zu können.

Psychologische Unterstützung: Sprachbarriere als größte Hürde

Abgesehen von der hohen Auslastung vorhandener Psychotherapeuten – was erleben Sie als größte Hürde?

Asik: Da muss man noch nicht mal dazu übergehen, über Finanzierung oder langwierige Anträge zu schimpfen. Das größte Problem ist ganz praktisch – die Sprachbarriere. Wer spricht beispielsweise schon Ukrainisch?

Lenzer: Natürlich ist nun auch nicht jeder Psychotherapeut darauf spezialisiert, mit Kriegsgeflüchteten zu arbeiten. Aber wenn wir ehrlich sind, würden wir uns in vielen Fällen schon freuen, wenn zumindest eine Erstberatung zustande käme. Wie Frau Asik aber schon sagte, wäre es dann sinnvoll, wenn das ganze nicht nur auf Deutsch oder meinetwegen Englisch stattfinden würde. Wir alle kennen das von uns selbst: In keiner anderen Sprache kann man sich so gut ausdrücken und Gefühle artikulieren, wie in der eigenen Muttersprache. Da kann man noch so verhandlungssicher sein ...

Asik: Deshalb sind auch Deutschkurse für dieses Thema nur bedingt hilfreich. Bis, zum Beispiel, eine Therapie in einer Fremdsprache sinnvoll ist, dauert es wirklich viele Jahre. Das bedarf einiger Ausdrucksfähigkeit.

Können Sie einschätzen, wie häufig Sie bisher versucht haben, entsprechende Angebote zu vermitteln – und wie oft das dann auch geklappt hat?

Lenzer: Das kommt ja zuallererst auch auf die Menschen selbst an. Wie gesagt, nicht immer ist eine solche Art der Unterstützung auch gewünscht.

Asik: Wenn ich auf die Menschen zurückblicke, mit denen ich zusammengearbeitet habe, denke ich, es hätten alle davon profitieren können, zumindest ein Angebot zu bekommen. Dass es zu einer Therapie oder irgendeiner Art von psychologischer Betreuung kommt, ist meiner Erfahrung nach aber die absolute Ausnahme. In Bad Düben konnten zwei, drei Erwachsene und ein Kind direkt über einen Psychiater gehen. Das war es dann aber auch – und ich bin seit 2017 im Job.

Lenzer: Bei den Menschen aus der Ukraine läuft allerdings einiges anders, unkomplizierter. Dafür, dass geballt so viele Leute kommen, ist die Organisation schon recht gut. Natürlich hätten wir uns das auch für Menschen aus anderen Ländern gewünscht. Ob das jetzt in Hinsicht auf psychologische Hilfe etwas ändert, weiß ich nicht.

Sozialarbeiter können Psychologen nicht ersetzen

Viele geflüchtete Menschen, das haben Sie klar gemacht, werden also zunächst keine Hilfe durch studierte Psychologinnen oder Psychotherapeuten bekommen können. Wer füllt diese Lücke?

Lenzer: Tja, gute Frage. Oft genug lautet die Antwort wohl: keiner.

Asik: Natürlich sind wir als Flüchtlingssozialarbeiter auch eine Anlaufstelle, wenn es das Bedürfnis nach Gesprächen gibt. Oft erst dann, wenn wir schon eine Zeit mit der Familie oder den Personen gearbeitet haben. Es dauert, bis Vertrauen gefasst ist, aber häufig verbringen wir ja viel Zeit miteinander. Gerade etwa habe ich eine 13-köpfige Familie, da sitze ich stunden- und tageweise, nur um Anträge auszufüllen.

Können Sie als Sozialarbeiter diese Rolle Ihrer Meinung nach erfüllen?

Asik: Nein.

Lenzer: Das glaube ich tatsächlich auch nicht.

Asik: Das bedeutet nicht, dass wir nicht auch in manchen Fällen helfen können. Es ist dann aber mehr ein „von der Seele reden“. Es gibt schon einen Grund, warum die Ausbildung zum Psychotherapeuten so lang ist. Wir sind einfach keine Psychologen.

Belastender Arbeitsalltag: Hilfe für die Helfer

Deren Ausbildung ja auch beinhaltet, mit potenziell belastenden Situationen umzugehen...

Asik: Als ich 2017 angefangen habe, war es tatsächlich auch schwierig für mich, wenn mir die Menschen von ihren Erfahrungen berichtet haben. Manchmal konnte ich selbst nachts nicht schlafen oder musste weinen. Es hat eine Weile gedauert, bis ich den nötigen Abstand gefunden habe. Über die Jahre habe ich es ganz gut hinbekommen, abends abzuschalten und dann auch ganz bei meiner Familie zu sein. Das ist jetzt gerade anders, weil so viele Menschen kommen und so viel zu tun ist. Aber das geht sicher nicht nur mir so.

Lenzer: Ich bin seit 22 Jahren in der Sozialarbeit, auch wenn ich vorher in einem anderen Bereich gearbeitet habe. Man muss einen Weg finden, auch mit den schlimmen Geschichten klarzukommen. Der Fachbegriff wäre hier Psychohygiene, also Maßnahmen zum Schutz der eigenen psychischen Gesundheit. Schafft man das nicht, kann man irgendwann den Job nicht mehr machen, bekommt ein Burnout oder ähnliches. Für jeden funktioniert das anders. Manche gehen selbst zum Therapeuten, andere fahren Fahrrad, spielen Fußball.

Asik: Wir machen seit einer Weile selbst Supervision mit einer Psychologin. Das hilft uns weiter.

Was müsste sich ändern, um die Versorgungssituation zu verbessern?

Lenzer: Schwierig. Denn man müsste ziemlich an der Basis ansetzen. Das Problem betrifft geflüchtete Menschen zwar besonders schwer, aber nicht ausschließlich. Auch wer in Deutschland krankenversichert ist und keine Sprachbarriere überwinden muss, kann sich auf Wartezeiten einstellen. In der Region und generell auf dem Land sieht es dann noch einmal schlechter aus.

Asik: Ich würde mir wünschen, dass vielleicht einmal im Monat jemand ehrenamtlich hierher kommt und eine offene Sprechstunde anbietet. Das wäre ganz schön toll.

Lenzer: Das wäre total toll.

Asik: Aber es ist ein Wunschtraum. Hier in der Region wüsste ich gar keine Praxis, an die wir die Menschen vermitteln könnten. Die nächsten Möglichkeiten sind schon in Leipzig.

Auch Hausarztsituation in Nordsachsen ein Problem

Wie handeln Sie bei Härtefällen, die keinen Aufschub dulden?

Asik: Im Notfall mache ich so lange weiter, bis eine Möglichkeit gefunden ist. Auch wenn mein Gegenüber am Telefon, das Amt oder der Arzt, dann manchmal genervt von mir ist.

Lenzer: Bei Fremd- oder Selbstgefährdung greifen noch mal ganz andere Mechanismen. Ansonsten fällt mir als erstes tatsächlich der Pfarrer ein. Es gibt auch Notfall-Seelsorge-Teams, die etwa die Feuerwehren unterstützen. Würde davon dann jemand Ukrainisch sprechen, wäre das quasi ein Tausender im Lotto. Ich denke, ohne Übersetzer kommt man nicht aus. 

Asik: Wenn beim Hausarzt klar wird, dass ganz dringend Hilfe gebraucht wird, kann der auch einen Krankenwagen rufen. Dafür braucht man dann nur noch einen Hausarzt.

Lenzer: Da geht das Problem schon weiter ...

Von Hanna Gerwig