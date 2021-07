18 Menschen mit chronischer psychischer oder geistiger Behinderung sollen einmal in der Sozialtherapeutischen Wohn- und Lebensgemeinschaft am Markt in Delitzsch leben. Nun wurde die Einweihung neuer Wohnbereiche gefeiert. Jeder Bewohner hat hier sein eigenes Reich und kann sein Leben – so weit es ihm möglich ist – selbst gestalten.