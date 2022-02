Soziokulturelles Zentrum Delitzsch: Engagement gegen Corona-Blues

Delitzsch

Sich engagieren, sich ausprobieren? Das Soziokulturelle Zentrum (SKZ) am Delitzscher Kosebruchweg ist eine der Stellen, wo das per Bundesfreiwilligendienst, in der Alltagsbegleitung, als Nachbarschaftshelfer und im Ehrenamt möglich ist. Sindy Jäger ist Ansprechpartnerin. Sie erklärt, wer für welche Form infrage kommt, was jeweils zu tun ist, was es dafür gibt.

Bundesfreiwilligendienst

Bundesfreiwilligendienst ist etwas für diejenigen, die sich beruflich orientieren oder umorientieren wollen oder auch für Menschen im Rentenalter, die sich fit fühlen. Speziell im SKZ sind Freiwillige im Alter ab 27 Jahre gefragt. Sie können in sämtlichen sozialen Bereichen unterstützen, egal ob in der Seniorenbetreuung oder in der Kindertagesstätte. Zu leisten sind 6 bis 18 Monate mit mindestens 21, maximal 28 Stunden pro Woche. Es gibt Urlaub, Weiterbildungen, Taschengeld, es werden Beiträge zur Arbeitslosen-, Renten- und Krankenversicherung gezahlt.

Alltagsbegleitung

Alltagsbegleitung ist etwas für alle, die an Arbeit mit Senioren interessiert sind. Sie teilen ein Stück Alltag, verbringen Zeit mit ihnen, begleiten zum Beispiel beim Einkauf, zum Arzt oder Friseur, spielen eine Runde Rommé oder Mensch-ärgere-dich-nicht. Hauswirtschaftliche Hilfe gehört nicht dazu.

Regelmäßigkeit ist gefragt, ein Besuch pro Woche etwa. „Selbst in der Lockdown-Zeit hatten wir es geschafft, dass es zumindest Anrufe gab, dass einfach geredet werden konnte“, so Sindy Jäger. Alltagsbegleiter leisten bis zu 32 Stunden pro Monat. Die meisten betreuen zwei bis drei Senioren. Es gibt eine Aufwandsentschädigung über das sächsische Förderprogramm.

Nachbarschaftshelfer

Nachbarschaftshelfer müssen geschult sein. Ein zweitägiger Lehrgang, der auch vom SKZ vermittelt wird, macht dafür fit. „Wir sind seit Jahresanfang Koordinierungsstelle“, erklärt Sindy Jäger. „Wir nehmen die Daten auf, schauen nach Kapazitäten, bringen Helfende und Hilfesuchende zusammen.“ Dabei sind sowohl Jüngere nebenberuflich engagiert, als auch Ältere tätig.

Betreut werden Menschen mit Pflegegrad. Die Nachbarschaftshelfer sind da, um deren Angehörige zu entlasten, bei haushaltsnahen Dienstleistungen zu unterstützen. Da kann die Wohnung gewischt werden, Wäsche aufgehängt oder einfach die zu Pflegenden für eine gewisse Zeit betreut werden, damit die Angehörigen Wege erledigen können. Zu leisten sind circa zwölf Stunden im Monat. Es gibt eine Aufwandsentschädigung. Die Stunden-Abrechnung läuft über die Entlastungsleistungen der Pflegekasse.

Ehrenamtliche Helfer

Ehrenamtliche Helfer sind im SKZ ebenfalls immer gefragt. Sie entlasten die Hauptamtlichen, sie können bei der Kaffeerunde ebenso helfen wie bei Sport- oder Kreativkursen. Sie können die mobilen Angebote des SKZ unterstützen, Kindergeburtstage mitgestalten. „Man kann sich ausprobieren. Zurzeit haben wir besonders Senioren, die sich einbringen, aber wir freuen uns natürlich über Jüngere“, so Sindy Jäger. Es gibt eine Aufwandsentschädigung. Der Zeitaufwand liegt bei circa drei Stunden pro Woche, ist aber flexibel.

Kontakt zur Koordinatorin im SKZ: Telefon 034202 301866 oder 0178 2555684, E-Mail sindy.jaeger@soziokulturelles-zentrum.de

Von Heike Liesaus