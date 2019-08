Delitzsch

Am Sonntag entdeckten Spaziergänger gegen 20 Uhr im Delitzscher Stadtwald eine Kornnatter und verständigten die Polizei. Die Beamten nahmen das Tier nach Rücksprache mit aufs Revier. Bereitwillig schlängelte die Kornnatter in einen Eimer und konnte so problemlos transportiert werden.Später wurde die Natter ins Tierheim nach Laue gebracht und versorgt. Mehr Informationen in Kürze.

Von LVZ