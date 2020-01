Spendenbons aus Delitzscher Supermarkt gestohlen

Delitzsch

Erneut haben dreiste Diebe im Delitzscher Rewe-Markt in der Eisenbahnstraße zugeschlagen und damit Spenden für ein Delitzscher Projekt entwendet. Aus dem Getränkeladen des Marktes ist fast der gesamte Inhalt der Spendenbox gestohlen worden. Damit sollte unter dem Motto für das Projekt eines Bürgerspielplatzes Geld gesammelt werden.

Schon einmal zugeschlagen

Die Kunden konnten ihren Leergutbon in einen kleinen grünen Briefkasten neben dem Pfandautomaten werfen, um das Projekt zu unterstützen. Schon in den vergangenen Jahren war über den Briefkasten per Leergutbons Geld für wohltätige Zwecke gesammelt worden, unter anderem gingen Spenden an das Kinderheim in Biesen. Schon einmal wurde der Briefkasten aufgebrochen. Diesmal schlugen die dreisten Diebe am Donnerstagabend zu und hebelten den Kasten mit Gewalt auf. Die Polizei ist eingeschaltet. Der oder die Täter haben sehr wahrscheinlich nichts vom Briefkasteninhalt der letzten Monate. Die Mitarbeiter sind geschult, veraltete Bons nicht anzunehmen.

