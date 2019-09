Wilfried Ackermann und seine Mitstreiter sind die Zahnarzt-Tischler. Im kleinen Dorf Mutschlena bei Krostitz stellen sie innovative Möbel für Zahnarztpraxen her. Das ist einzigartig in der Region. Die Auftragsbücher sind voll. Aber in fast drei Jahrzehnten Betriebsgeschichte gab’s auch harte Zeiten.