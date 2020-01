Spielgeräte in Delitzsch müssen abgebaut werden

Delitzsch

Auf dem beliebten Spielplatz in der Halleschen Straße von Delitzsch müssen noch diese Woche zwei Spielgeräte vorerst abgebaut werden. Hintergrund sind Risse, aber auch Vandalismus ist wieder nachweisbar.

Zwei beliebte Geräte stark verschlissen

Am Donnerstag sollen vom Spielplatz am Halleschen Turm das große Auto und ein Drehteller mit langem Haltegriff abgebaut werden. Beide Spielgeräte sind verschlissen und nicht mehr sicher genug. Das Auto stammt bereits von 1998. An dem Spielgerät haben sich die Risse an den Federhaltepunkten seit der letzten Kontrolle sichtbar erweitert. Nun ist aus Sicht des Kontrolleurs damit zu rechnen, dass es bei einer plötzlichen Überlast zum Bruch kommt. Das Spielgerät weist zudem weitere Schäden auf. Ein Bruch in der Sitzbank ist kurz vor Weihnachten hinzu gekommen, vermutlich ist Vandalismus – dieser war in der Vergangenheit dort schon Thema – die Ursache für die beschädigte Bank. An der Pirouette, mit der sich Kinder drehen konnten, ist das Kugellager verschlissen. Das Drehspielgerät war ein Geschenk, das 2015 die Partnerstadt Friedrichshafen machte. Für beide Geräte ist noch kein Ersatz in Sicht. Es muss erst geklärt werden, was dieser kostet. Das Budget für Spielplätze ist begrenzt.

Von Christine Jacob