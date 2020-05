Delitzsch

In der Nacht zu Freitag musste die Feuerwehr zur heilpädagogischen Kindertagesstätte Piratennest in Delitzsch ausrücken. Gegen 3.45 Uhr brannte dort ein kleines Spielhaus aus Kunststoff, das im Garten der Kita steht. Brandstiftung kann nicht ausgeschlossen werden. Kurz vor Mitternacht musste die Feuerwehr wegen eines Containerbrands bereits in den Osten der Stadt alarmiert werden.

Von LVZ