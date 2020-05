Delitzscher warten auf die Spielplatzfreigabe

Delitzsch

Wann werden endlich die Spielplätze freigegeben? Nachdem Anfang der Woche viele Corona-Beschränkungen gelockert wurden, sollten doch auch diese Areale wieder genutzt werden können, die seit März gesperrt waren. Doch Eltern und Kinder warteten in Delitzsch noch am gestrigen Dienstag darauf, dass die Areale endlich wieder erobert werden können. Für die jeweiligen Betreiber war es gar nicht so einfach, die richtige Handhabung zu finden und die spannende Frage zu klären, was nun wie erlaubt ist.

Hygienekonzept nötig

Auch bei André Planer, Geschäftsführer der Wohnungsgesellschaft der Stadt Delitzsch, die elf Spielplätze betreibt, waren die Nachfragen angekommen: „Unsere Hausmeister werden schon darauf angesprochen. Und das ist auch verständlich.“ Doch die Plätze dürfen nur freigegeben werden, wenn ein Hygienekonzept vorliegt. Es wurde noch auf Vorgaben der kommunalen Behörden gewartet. Dann kam gegen Mittag die kurzfristige Nachricht: Wenn Vorgaben wie auf Außensportanlagen eingehalten werden, können die Plätze freigegeben werden. „Wir werden sie am Mittwoch im Laufe des Tages freigeben“, erklärte Planer am Dienstag.

Den Löwenanteil der Spielplätze in Delitzsch betreibt die Stadt selbst: 35 Stück. Diese sollen nun ebenfalls am heutigen Mittwoch freigegeben werden. Die Servicegesellschaft Delitzsch, die auch sonst für die Reinigung und Instandhaltung sorgt, wird die Absperrbänder beseitigen und die Schilder anbringen.

Gemeinde-Spielplätze mit Aushängen

Dass wirklich unbeschwertes Spielen noch in weiter Ferne ist, zeigen die Aushänge auf den freigegebenen Rackwitzer Spielplätzen, auf denen die Bestimmungen bereits zu lesen sind: Der Mindestabstand von 1,5 Metern ist immer einzuhalten, auch beim Spielen. Auch die Geräte dürfen nur benutzt werden, wenn der Mindestabstand eingehalten wird. Und es gilt ein Besucherlimit, das für jeden Platz je nach Größe festgelegt ist. Für die Einhaltung der Regeln sind die Eltern und Aufsichtspersonen verantwortlich. Den Spielplatz darf nur betreten, wer keine Symptome hat, die auf Covid-19 hindeuten. Es wird zum Tragen der Mund-Nasen-Bedeckung geraten. Auch die Löbnitzer Spielplätze wurden am Montag mit ähnlichen Aushängen freigegeben.

Von Heike Liesaus