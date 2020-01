Spirit-Festival folgt „With Full Force“ in Roitzschjora

Das Spirit from the Street war auf der Suche nach einem neuen Standort. Auf dem ehemaligen Militärflugplatz im brandenburgischen Niedergörsdorf, wo es 2019 zum letzten Mal stattfand, musste es weichen. Zwischenzeitlich waren auch andere Gelände im Gespräch, aber Löbnitz konnte mit Lage und Größe punkten. Auf dem Festival-Plakat steht nun erklärend „ Leipzig“ in Klammern hinter Roitzschjora. Beim Spirit werden 6000 bis 7000 Besucher erwartet. Das Metal-Festival With Full Force zog in Roitzschjora bis zu 30 000 Gäste an, dann wurde es dort allerdings auch zu eng. Der Wegzug wurde in Löbnitz als herber Verlust für die Region gesehen.

In der Gemeinde wurde die Entscheidung der Spirit-Veranstalter begrüßt. Schließlich ist so ein Festival sei für Löbnitz nichts Neues. Der Veranstalter habe signalisiert, dass er für die Absicherung die bewährten Kräfte, die auch schon beim Full Force im Einsatz waren, einbinden will. So ist die Anfrage für die Feuerwehr bereits an die Gemeinde gegangen. Festival-Termin in Roitzschjora ist nun vom 13. bis 15. August statt Ende Juni.