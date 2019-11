Roitzschjora

Nun steht es fest: Das Festival Spirit from the Steet kommt tatsächlich auf den Flugplatz Roitzschjora. Nach einer letzten Begehung hat der Veranstalter von den örtlichen Behörden grünes Licht bekommen. Somit findet „die 14. Ausgabe des Spirit Festivals nun vom 13. bis 16. August 2020 in Roitzschjora statt...