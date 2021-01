Spirit-Festival landet doch nicht auf dem Flugplatz Roitzschjora

Roitzschjora/Magdeburg

Die positive Nachricht aus Sicht der Veranstalter des Festivals Spirit From The Street, ist eine eher negative für die Gemeinde Löbnitz: Das Festival geht nach Sachsen-Anhalt. Damit fällt die Landung auf dem Flugplatz-Gelände Roitzschjora nun gänzlich aus, nach dem die Premiere im Jahr 2020 von der Corona-Pandemie gecancelt wurde. Zuvor hatte das Spirit-Festival einen neuen Standort gesucht und war auf den Flugplatz am Rande Nordsachsens gestoßen. Auf dem war bis 2017 das legendäre With Full Force-Festival gewachsen. Das dann aber aufs Ferropolis-Gelände umzog. Löbnitz hatte den Neuzugang mit offenen Armen empfangen. Nun reagierte Bürgermeister Detlef Hoffmann ( CDU) doch etwas überrascht: Die Veranstalter haben die Gemeinde Löbnitz noch nicht über ihre neuen Pläne informiert.

Neue Perspektiven

„Wer die Geschichte des Festivals kennt, uns vielleicht schon seit Beginn an begleitet, weiß nur zu gut, wie oft wir schon unsere Location wechseln mussten. Von Sachsen-Anhalt, der überwiegenden Basis der Crew, über Brandenburg bis Stand jetzt Sachsen“, wandten sich die Spirit-Veranstalter per Mail, auf der Website und in den sozialen Medien an ihre Fans. Mit einer Spirit-Light-Ausgabe im Sommer hätten sich neue Perspektiven ergeben. „Wir haben die Möglichkeit bekommen, dass umliegende Gelände der alten Badeanstalt in Loburg ( Sachsen-Anhalt) über 20 Jahre zu pachten und nach unseren Vorstellungen zu gestalten.“ Damit findet das Festival im Ortsteil von Möckern ein neues, dauerhaftes Heim, das in der Nähe des Lebensmittelpunktes der Organisatoren liegt. Sie haben dort Gestaltungsfreiheit, feste Infrastruktur wie Strom, Wasser, Toiletten, Zäune. Auch dort finden sie die Bereitschaft der Gemeinde und das positive Feedback der Bürger vor. Der erste Arbeitseinsatz auf dem Areal fand bereits statt.

Keine Lust auf schneller, höher, weiter

Es wird gehofft, dass das Festival, wie geplant vom 19. bis 21. August, stattfinden kann. Die Corona-Zeit hat der Branche stark zugesetzt. „Wir sind dankbar, dass wir über die Jahre für so ein treues Publikum arbeiten durften. Auf den ’höher, schneller, weiter’- Trend haben wir schlichtweg keinen Bock mehr und sind irgendwie auch langsam zu alt dafür“, wird zusammengefasst. Kurz vorm Jahresende waren die Tickets fürs Spirit 2021 bereits zu 60 Prozent verkauft. Schließlich soll nun die Zahl auf 5000 Feiernde begrenzt bleiben.

Von Heike Liesaus