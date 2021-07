Delitzsch

Hier kommen Nachrichten aus Delitzsch und Umgebung.

Spontanes Impfen ist möglich

Die Stadt Delitzsch erinnert: Am 4. und 5. August können sich Menschen spontan in Delitzsch impfen lassen. Damit setzen das DRK und Landratsamt Nordsachsen auf Antrag der Stadt und in Abstimmung mit dem Freistaat Sachsen ein Pilotprojekt um. Am 4. und 5. August können Interessierte vollkommen ohne vorherige Terminvereinbarung von 10 bis 17 Uhr in das Bürgerhaus der Stadt Delitzsch kommen und sich dort spontan impfen lassen. Insgesamt stehen 150 Impfdosen pro Tag zur Verfügung. Verwendet wird der Impfstoff von Biontech Pfizer. Die Zweitimpfungen finden am 25. und 26. August 2021 ebenfalls im Bürgerhaus statt. Die Impfwilligen erhalten vor Ort auf Wunsch eine ärztliche Aufklärung und immer ein aufklärendes Merkblatt. Die Impfwilligen müssen einen Anamnesebogen sowie die Einverständniserklärung zur Impfung ausfüllen. Im Anamnesebogen werden Vorerkrankungen, Allergien etc. abgefragt. Mitzubringen zu den Spontan-Terminen sind die Versichertenkarte, der Personalausweis und der Impfausweis. Der QR-Code für das digitale Impf-Zertifikat wird direkt vor Ort erstellt, man kann dann sein digitales Impf-Zertifikat mit entsprechenden Apps auf dem Smartphone erstellen.

Christina Schäfer leitet das Bauamt in Krostitz

Die Gemeinde Krostitz hat eine neue Bauamtsleiterin. Christina Schäfer wurde im Gemeinderat gewählt. Sie tritt nun auch offiziell die Nachfolge von Monique Engelmann an. Diese hatte die Gemeindeverwaltung zum 1. April verlassen. Christina Schäfer hatte seitdem die Vertretung übernommen. Dabei war sie selbst erst im März zur Gemeindeverwaltung gekommen. Nun hatte es eine hausinterne Ausschreibung gegeben. Und die gebürtige Schkeuditzerin hatte die Chance ergreifen. Jahrgang 1979, Abitur in Delitzsch, Ausbildung zur Immobilien-Kauffrau, nannte sie als erste Lebensstationen. Es folgten der Wechsel nach München im Jahr 2000, zehn Jahre in verschiedenen Bereichen der Wohnungswirtschaft, Sanierungen, Erfahrungen mit öffentlich gefördertem und frei finanziertem Wohnungsbau, Weiterbildung zum Immobilienfachwirt, aber auch die Entscheidung nach Heirat und der Geburt der ersten Tochter in die ehemalige Heimat zurückzukehren, um dort die Zukunft zu gestalten. In Leipzig war sie dann Teamleiterin bei einer großen Wohnungsbaugesellschaft. Zum einen verfügt sie über die Erfahrungen aus 20 Jahren Berufsleben, zum anderen die Stärke, täglich Neues dazuzulernen. Seit April wird die Arbeit im Bereich Bauservice mit einer Kollegin bestritten. Auch das Umfeld im Rathaus gibt Unterstützung. Sie habe Respekt vor der Position, vor den großen anstehenden Aufgabe, zu denen auch die Sanierung des Sport- und Freizeitzentrums zählt. Aber sie freue sich auch über die Chance, daran zu wachsen.

Ferienlager im Schullandheim Reibitz

Für August plant das Schullandheim Reibitz zwei Ferienlager. Vom 9. bis 13. August wird das „Natur- und Survivalcamp“ stattfinden. Kinder im Alter von 9 bis 13 Jahren können dort die Natur spielerisch und mit allen Sinnen erfahren. In der Woche vom 16. bis zum 20. August ist das „Fahrrad-Camp“ für Kinder im Altern von 10 bis 13 Jahren angesagt.

Anmeldung im Schullandheim Reibitz, per Mail unter schullandheim-reibitz@lra-nordsachsen.de und unter 03421 7587270.

Jugendforum Krostitz bietet Feriencamp an

Die Studenten des Jugendforums Krostitz wollen Kindern im Alter von 8 bis 12 Jahren in der letzten Ferienwoche vom 30. August bis 3. September in Zusammenarbeit mit dem FSV Krostitz ein Feriencamp im Schullandheim Reibitz anbieten. Geplant sind neben vielen Aktivitäten, die im Schullandheim möglich sind, auch Besuche im Freibad Bad Düben sowie auf dem nahe gelegenen Reiterhof und eine Nachtwanderung.

reibitz.aidaform.com/feriencamp-2021 können Eltern ihre Kinder anmelden.

Konzert in der Kirche

Es wird wieder musikalisch in der Delitzscher Stadtkirche. An diesem Sonntag gibt es um 17 Uhr das nächste Konzert in der Peter&Paul-Kirche. Geboten wird ein abwechslungsreiches Programm für Trompete und Orgel. Es musizieren der Frauenkirchenkantor Matthias Grünert an der Orgel und Hartmut Fuchs, erster Trompeter der Staatskapelle Dresden. Der Eintritt kostet zwölf Euro an der Abendkasse.

