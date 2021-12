Spotify-Jahresrückblick: Das haben die Delitzscher 2021 gehört

Delitzsch

Auf den meisten Smartphones der Stadt Delitzsch, insbesondere denen jüngerer Menschen, wird die Spotify-App zu finden sein. Mit mehr als 381 Millionen Hörerinnen und Hörern und über 172 Millionen zahlenden Abonnentinnen und Abonnenten ist Spotify der weltweit größte Audio-Streamingdienst und bietet eine riesige Auswahl an Liedern, Künstlern und Playlists. Zum Ende jedes Jahres veröffentlicht das schwedische Unternehmen seinen Jahresrückblick „Spotify Wrapped“: Welche Songs wurden am meisten gehört? Welcher Künstler war der beliebteste? Wir haben bei Spotify nachgefragt und uns die Statistik aus Delitzsch angesehen.

Ramon Roselly ist nicht vertreten

Vorne weg: Lokale Künstler wie Delitzscher Schlagersängerin Jennifer Rast sucht man vergeblich auf der Liste. Selbst „Superstar“ und DSDS-Gewinner Ramon Roselly, der ebenfalls im Schlagermilieu vertreten ist und auf Instagram satte 115 000 Abonnenten hat, kommt in den auf Delitzsch bezogenen Top-Charts nicht vor.

Verglichen mit den bundesweiten Bestenlisten spielt auch auf den Delitzscher Handys internationaler Hip Hop und Deutsch-Rap eine große Rolle. Gleich hinter dem US-Amerikaner Juice WRLD land auf Platz 2 Bonez MC. Bundesweit betrachtet steht der Hamburger Rapper sogar auf Platz 1. Während es in Deutschland auch Justin Bieber – den die allermeisten noch kennen dürften – unter die Top 10 geschafft hat, ist in Delitzsch der Rapper Ufo361 auf Platz 10 gerutscht.

Top-Künstler in Delitzsch 2021 1. Juice WRLD 2. Bonez MC 3. Lil Peep 4. Lukas Graham 5. XXXTENTACION 6. RAF Camora 7. Apache 207 8. VIZE 9. CRO 10. Ufo361

Bei den Top-Songs reihen sich die Delitzscher in die gesamtdeutschen Geschmäcker ein: Auf Platz 1 befindet sich „Ohne dich“ von Kasimir1441, Wildbwoys und Badmómzjay. Der etwa zweiminütige Song schaffte es Mitte Januar auf Platz 1 der deutschen Singlecharts. Außerdem dabei: Teenie-Schwarm und Pop-Künstler Justin Bieber mit „Stay“. Besonders beliebt in Delitzsch ist auch die Sängerin Olivia Rodrigo, die mit gleich zwei Liedern vertreten ist. Die mehrfach Grammy-nominierte Künstlerin geht 2022 auf große „Sour“-Tour und macht dabei auch in Deutschland Halt. Allerdings nur in Berlin, Hamburg und Köln. Ihr Lied „Driver‚s License“ ist laut Spotify mit 1,1 Milliarden Abrufen der bislang meist genutzte Song dieses Jahr.

Top-Songs in Delitzsch 2021 1. Ohne dich (Kasimir1441, Wildbwoys, Badmómzjay) 2. Sommergewitter (Pashanim) 3. Friday - Dopamine Re-Edit (Dopamine, Mufasa & Hypeman, Nightcrawlers, Riton) 4. Montero (Lil Nas X) 5. Astronaut In The Ocean (Masked Wolf) 6. Good 4 U (Olivia Rodrigo) 7. The Business (Tiësto) 8. Drivers License (Olivia Rodrigo) 9. Heat Waves (Glass Animal) 10. Stay (The Kid Laroi & Justin Bieber)

Von Mathias Schönknecht