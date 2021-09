Sprengstoffverdacht in Delitzsch: Warum haben Spürhunde angeschlagen, obwohl es Drogen waren?

Delitzsch

Anfang September: Die Polizei durchsucht in der Delitzscher Innenstadt zwei Wohnungen und nimmt im Anschluss zwei Deutsche, 30 und 44 Jahre alt, fest. Bei den gerichtlich angeordneten und geplanten Durchsuchungen in der Marien- und Lindenstraße finden die Beamten Betäubungsmittel, Waffenteile und Bargeld im vierstelligen Bereich.

Während der Maßnahme stoßen die Einsatzkräfte auch auf kristalline Substanzen. Die Polizei nimmt zunächst an, dass es sich um selbst gebastelten Sprengstoff, sogenanntes Selbstlaborat, handelt. Spürhunde hatten auf die Substanzen angeschlagen. Die Straßen vor den Gebäuden wurden teilweise gesperrt. Durch Experten des Landeskriminalamts Sachsen wurde klar, dass es sich nicht um Sprengstoff handelt, sondern um Betäubungsmittel, sagte später eine Polizeisprecherin.

Kein eindeutiger Tatort

Wie konnte es zu dieser Einschätzung kommen und weswegen hat ein Sprengstoffspürhund auf die Substanzen angeschlagen, obwohl es sich um etwas anderes handelte? Polizeisprecher Chris Graupner erklärt auf LVZ-Nachfrage, dass sich Gerüche am Tatort mischen können. Der Hund könnte Anhaftungen einer Substanz an einem Objekt wahrgenommen haben, von dem sie gar nicht stammen. Beispielsweise könne eine Person, die mit Betäubungsmitteln in Berührung kam, eine Waffe angefasst und versteckt haben, die danach ein Drogenspürhund findet, weil er die Drogen riecht. Ebenso könne ein Hund Betäubungsmittel anzeigen, weil er an ihnen Schmauchspuren wahrnimmt.

Ganz zu klären sei dies auch für den Fall in Delitzsch nicht, sagt Graupner. Dem Hund sei nur schwer zu vermitteln, nach welchen Gegenständen die Polizei gerade gezielt sucht. Er zeige im Einsatz die erlernten Gerüche an, unabhängig davon, um was für einen Gegenstand es sich letztlich handele, erklärt der Polizeisprecher.

Ein Beschuldigter bleibt in Haft

Zu konkreten Ergebnissen der Wohnungsdurchsuchungen könne Graupner aufgrund der weiterhin laufenden Ermittlungen nichts sagen. Der 30-jährige Delitzscher wurde nach Prüfung in einer Justizvollzugsanstalt untergebracht. Der 44-Jährige wurde aufgrund fehlender Haftgründe nach Abschluss der Maßnahmen wieder entlassen.

Von Mathias Schönknecht