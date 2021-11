Quering

In den zurückliegenden Wochen mussten Autofahrer westlich von Delitzsch einen größeren Bogen fahren. Seit dem 8. November wurden an der Brücke der Staatsstraße 2 über die Bahnstrecke bei Quering die Böschung stabilisiert, Unebenheiten ausgeglichen und Anschlussbereiche erneuert.

Fertigstellung war für Ende November geplant

Wie Franz Grossmann, Sprecher des Landesamts für Straßenbau und Verkehr, erklärt, stehe der Abschluss der Arbeiten bevor. Die Freigabe der S 2 könne voraussichtlich am Freitag, dem 19. November, und damit eher als ursprünglich angekündigt erfolgen.

Die Bauarbeiten kosteten rund 57 000 Euro und sollten am 26. November abgeschlossen werden. Während der Bauzeit war die S 2 voll gesperrt. Die Umleitung erfolgte in beiden Fahrtrichtungen von der S 2 von Wiedemar kommend durch das Gewerbegebiet Delitzsch-Südwest zur B 184 weiter zur B 183 a Richtung Brehna.

Ein Vorgeschmack auf die komplette Sanierung

Es war ein Vorgeschmack auf die Zeit, in der die Brücke durch einen Neubau komplett ersetzt werden soll. Wie Franz Grossmann bereits im März dieses Jahres mitteilte, müsse die Überführung aufgrund ihres baulichen Zustandes in den kommenden Jahren ersetzt werden. Nach vorläufigen Schätzungen sei mit einer Bauzeit von rund einem Jahr und Kosten in Höhe von etwa drei Millionen Euro zu rechnen. Wann der Bau beginnt, ist bisher unklar.

Von mhs