Delitzsch

Die Stadt Delitzsch muss erneut das Bürgerhaus ausschreiben. Das Objekt wird zur Verpachtung und mit dieser neuen Ausschreibung erstmals alternativ auch zum Verkauf ausgeschrieben.

Delitzscher Veranstaltungen fraglich

Nach fast 15 Jahren lässt der bisherige Pächter den Vertrag Ende Februar 2020 auslaufen. Der Pachtbeginn sollte allerdings spätestens am 1. März 2020 erfolgen. Das Gebäude befindet sich in Besitz der Stadt und muss für öffentliche Veranstaltungen sowie das Vereinsleben verfügbar sein. Die Bewirtschaftung des Gesamtobjektes obliegt dem Betreiber. „Es ist ein merklicher Einschnitt, wenn das Bürgerhaus nicht mehr zur Verfügung für Vereine und Veranstaltungen stehen sollte“, so Bürgermeister Torsten Schöne (parteilos). Als Stadt müsse man nun leider Vereine und Co. vorsorglich darauf vorbereiten, dass Veranstaltungen wie etwa die Programme der Nordlichter 2020 eventuell nicht im Bürgerhaus über die Bühne gehen können.

Zukunft für Schlosskeller Delitzsch

Derweil soll inzwischen ein neuer Betreiber für den Schlosskeller, der bereits seit Februar 2018 leersteht, gefunden sein. Renovierungsarbeiten laufen bereits, das neue Projekt soll bald starten.

Von cj