Stadt Delitzsch steckt viel Arbeit in Corona-Infos

Delitzsch

Die Stadtverwaltung Delitzsch kann bald einen Jahrestag feiern, auf den man wohl lieber verzichtet hätte. Seit dem 16. März 2020 versendet das Rathaus regelmäßig die Corona-Infos, anfangs der Pandemie noch täglich und auch am Wochenende, inzwischen in größeren Abständen. Als in anderen Städten des Landkreises die Öffentlichkeitsarbeit mit abgesagten Pressegesprächen und Terminen fast verstummt schien, drehte Delitzsch an anderer Stelle erst so richtig auf und entwarf die Corona-Infos.

Viele Infos zu bündeln

Delitzsch fing an einen Newsletter herauszugeben, der auf der Internetseite der Stadt delitzsch.de und über Facebook für alle zugänglich war. In diesem meist maximal zwei Seiten umfassenden Info-Schreiben wurden zum Beispiel Fallzahlen, Infos zu Förderprogrammen/Ausgleichszahlungen und anderes gebündelt. Meldungen des Freistaates, des Sächsischen Städte- und Gemeindetages (SSG), des Landratsamtes und der Stadtverwaltung finden sich in diesen Corona-Infos, die Meldungen werden zusammengetragen, die Kolleginnen und Kollegen in den städtischen Ämtern (vor allem Schulverwaltung und Ordnung) leisten zudem Auskünfte. Es sei immer ein Spagat, die Interessen zu bedienen, schildert Pressesprecherin Nadine Fuchs.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Überbringer der schlechten Botschaften

Auch Vollständigkeit kann nicht zugesichert werden. Und die Verwaltung erfährt noch andere Dinge, die Medienunternehmen leider auch kennen: „Für manche Meldung muss man sich auch als Stadt schelten lassen, obwohl man quasi nur der Verkünder der schlechten Botschaft ist. Seien es Ausgangsbeschränkungen, Arbeitseinschränkungen oder -verbote für Gewerbe etc. So etwas schreibt man übrigens auch schweren Herzen auf, weil wir hier mindestens ahnen, was das für Menschen bedeutet. Es gehört allerdings auch zur pandemischen Lage“, berichtet die Pressesprecherin.

Routine eingekehrt

Der Zeitaufwand zu Erstellung des Info-Schreibens richte sich nach der Menge der anfallenden Themen beziehungsweise Neuerungen. „Zu Beginn der Pandemie dauerte das durchaus mal lange, weil man sich selbst durchsuchen und -fragen musste, inzwischen ist auch da Routine eingekehrt“, so Nadine Fuchs. Etwa eine Stunde Arbeit braucht es auch heutzutage noch.

Insgesamt hat die Pandemie eine große Resonanz für die Öffentlichkeitsarbeit der Stadt erzeugt. Die im März 2020 erstellte Unterseite der Stadthomepage zu Corona hatte im Jahr 2020 insgesamt 16 000 Besuche.

Von Christine Jacob