Stadt Delitzsch sucht neue Mitarbeiter

Delitzsch

Die Stadt Delitzsch sucht immer wieder neue Leute, besetzt Stellen neu oder stockt Personal auf. Dabei macht das Personal auch hohe Kosten aus.

In den vergangenen Monaten und Wochen wurden zum Beispiel neue Hausmeister oder auch Kräfte für das Ordnungsamt eingestellt – sechs statt bislang vier sogenannte gemeindliche Vollzugsbedienstete gibt es nun im Ordnungsamt, um mehr Kontrollen zu ermöglichen. Aktuell werden wieder neue Leute für verschiedene Posten gesucht: Sachbearbeitung in der Schulverwaltung der Stadt Delitzsch, Mitarbeit in der Bibliothek Alte Lateinschule, jemand für die pädagogische Arbeit in einem Hort und Interviewerinnen und Interviewer für die Zensus-Erhebungsstelle in Delitzsch.

Delitzsch bildet aus

Immer wieder müssen im Rathaus und städtischen Einrichtungen Stellen aus Fluktuations- und Altersgründen neu besetzt werden. Die Stadtverwaltung Delitzsch bildet auch aus. Aktuell gibt es vier Auszubildende. Für das neue Bad am alten Standort sind zum Beispiel zwei Ausbildungsverträge geschlossen.

Gleichzeitig steigen die Personalkosten der Delitzscher Stadtverwaltung. Im 50 Millionen Euro umfassenden Etat der Stadt machen die Personalkosten wie auch in jedem Unternehmen einen der größten Posten aus. Lagen die Aufwendungen für Personal vor fünf Jahren noch bei 8,9 Millionen Euro, waren es 2019 bereits 9,9 Millionen Euro. Für dieses Jahr wird mit Aufwendungen von 12 Millionen Euro gerechnet. 2025 sind es wahrscheinlich 13,6 Millionen Euro.

Tarifanpassungen nötig

Hintergrund solcher Steigerungen sind die Tarifanpassungen im öffentlichen Dienst. Um die Pflichtaufgaben der Kommune zu erfüllen, braucht es ausreichend Personal. Aktuell gibt es in der Stadtverwaltung 222 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, das betrifft nicht nur die Kernverwaltung, sondern auch Kitas und Aspekte wie den Tiergarten. Hinzu kommen dann noch die vier Auszubildenden und 39 Beschäftigte bei der Servicegesellschaft der Stadt Delitzsch.

Von Christine Jacob