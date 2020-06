Stadt Delitzsch weist Parkplatz-Kritik zurück

Delitzsch

In der jüngsten IHK-Befragung zur Standortsicherheit hat Delitzsch so gut abgeschnitten, dass die Stadt besser dasteht als der mitteldeutsche Durchschnitt. Viel wurde gelobt. Kritikpunkte gab es ausreichend. Vor allem beim Standortfaktor „Verfügbarkeit von Parkplätzen/Anlieferzonen“ hat Delitzsch von der Befragung 2014 hin zur Befragung 2019 abgebaut.

Laut IHK Handlungsbedarf gegeben

Wurde die Verfügbarkeit von Parkplätzen und Anlieferzonen bei der letzten Befragung 2014 noch mit 2,78 in Sachen Zufriedenheit bewertet, folgte nun mit der jüngsten Befragung das deutlich schlechtere Ergebnis von 3,34. Bei der letzten Befragung gehörte dieser Standortfaktor noch zu denen mit der größten Zufriedenheit. Nach Einschätzung der IHK sollte die Stadtverwaltung in diesem Bereich etwas tun.

Anzeige

Die Stadtverwaltung allerdings kann das Ergebnis an dieser Stelle nicht in Gänze nachvollziehen. Die Beschwerden würden vermutlich aus dem Bereich der Innenstadt und Eilenburger Straße kommen, schätzt Oberbürgermeister Manfred Wilde (parteilos) ein. In den Gewerbegebieten seien große Firmenparkplätze und auch Stellplätze darüber hinaus vorhanden.

Weitere LVZ+ Artikel

Innenstadt schwieriges Pflaster

In der Innenstadt dagegen beklagen Händler und Bürger immer wieder über Parkplatznot. Mit dem Wegfall des Schotterplatzes an der Karlstraße für den Neubau der WGD hat sich die Situation im Stadtkern in Sachen kostenloser Parkplätze für viele nochmals verschärft – jedenfalls im subjektiven Empfinden. Von einem dramatischen Parkplatzmangel will man in der Verwaltung jedenfalls nicht sprechen. Es ist schließlich auch die Frage, ob man mal ein paar Meter Fußweg in Kauf nehmen kann und will. Leider, so die Beobachtung, sind es auch Händler selbst, die in der Innenstadt Parkplätze blockieren und so den Kunden nehmen. Firmen sind angehalten, Stellplätze anzumieten.

Von cj