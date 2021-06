Rackwitz/Leipzig

Im Norden von Leipzig droht ein Ampel-Chaos. Diese Annahme ist zumindest vor dem Hintergrund nicht unbegründet, dass die Bundesstraßen 2 und 184 bereits heute zu Stoßzeiten überlastet sind. Geht die Ampelanlage an der Einmündung zum neuen Gewerbegebiet Leipzig-Seehausen II in Betrieb und wird die Kreuzung der B 2 mit der Buchenwalder Straße ausgebaut, folgen in kurzen Abständen auf einem Abschnitt von etwa 1300 Metern vier Ampelanlagen aufeinander. Dabei stellt sich nun die Frage: gab es keine andere Möglichkeit?

Tausende Fahrzeuge zusätzlich

Vor allem die Option eines Kreisverkehres an der B 184 steht dabei im Raum. Laut der Stadt Leipzig, die in Zusammenarbeit mit dem sächsischen Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) zuständig ist, sei der Ausbau ins Gewerbegebiet unter der Prämisse erfolgt, ausschließlich Leipziger Stadtgebiet zu nutzen. Übersetzt heißt das: für einen Kreisverkehr war schlicht kein Platz. Zumindest nicht ohne Flächenankauf. Wie Rathaussprecherin Franziska Schneider erklärt, sei im Vorfeld ein Verkehrsgutachten erstellt worden, das eine Ampelanlage als verkehrssichere und leistungsfähige Anbindung favorisierte.

In dieser Untersuchung hat auch die zusätzliche Verkehrsbelastung eine Rolle gespielt, die sich maßgeblich durch den Mitarbeiter- und Lieferverkehr erhöhen wird. Die Stadt Leipzig rechnet in dieser Hinsicht mit circa 5000 bis 5500 Fahrzeugen am Tag, die allein durch das Industrie- und Gewerbegebiet Seehausen II, in dem vorerst nur das Unternehmen Beiersdorf angesiedelt ist, verursacht werden.

Änderungen möglich

Aber wie sieht es aus, wenn sich weitere Unternehmen in dem Gebiet niederlassen? Dazu Schneider: Sollte nach Fertigstellung der Gewerbeansiedlung Seehausen II für eine Anpassung der Regelungen Bedarf entstehen, werde sich die Stadt mit dem Lasuv nochmals abstimmen. Ein Schritt, der vermutlich nicht allzu lange auf sich warten lässt.

Von Mathias Schönknecht