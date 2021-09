Stadt glänzt wieder bei Lichterfest „Delitzsch strahlt“

Delitzsch

Nach langer Veranstaltungspause reihte sich am vergangenen Samstag das Lichterfest „Delitzsch strahlt“ mit in die Reihe der Termine ein und führte zu einer lebendigen Innenstadt. Zum Flanieren, Plaudern, Shoppen und Bestaunen luden Gastronomen und Einzelhändler ein.

Zur Galerie Für das Lichterfest „Delitzsch strahlt“ haben Kinder farbenfrohe Motive aus Kerzen gestaltet und damit zahlreiche Besucher begeistert.

Abwechslung für Kinder

Während vor Sonnenuntergang die Kinder des Hortes am Rosengarten eifrig die bunten Plastikbecher mit den enthaltenen Teelichtern in Formen stellten, versammelten sich wenige Meter weiter Mädchen und Jungen mit ihren Eltern am Kinderkarussell und dem Trampolin.

Bilder aus unzähligen Teelichtern

Dicht an dicht drängten sich die Besucher nach Einbruch der Dunkelheit, um die Bilder aus hunderten Teelichtern und die Aufführung der Sitas zu bestaunen. Mit Schmetterlingsflügeln und teils neonfarbigen Bändern tanzten die Kinder der zweiten und dritten Klasse der Diesterweg-Grundschule zur Filmmusik des Film „Hanni und Nanni“ oder dem „Tanz der Verschiedenheiten“, erklärte Erzieherin Ines Bösel vor dem Auftritt.

Live-Musik von Delitzscher Band

Nach 21 Uhr legte sich die Delitzscher Band Third Way Left ihre Gitarren an und unterhielt das Publikum zwischen Bierwagen und Kerzenschein mit rockigen Hits der vergangenen Jahrzehnte.

Von Alexander Prautzsch