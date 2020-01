Stadtmauer Delitzsch abgerissen

Delitzsch

Es klafft ein großes Loch in der Delitzscher Stadtmauer, die die Altstadt sonst fast komplett umschließt. Etwa 30 Meter Mauer sind nicht mehr da. Der Abtrag des vom Einsturz bedrohten Teilstücks ist damit erfolgt. Wann jedoch genau mit dem Wiederaufbau begonnen wird, ist nicht spruchreif.

Delitzsch braucht Förderung

Aktuell wird sich um das Leistungsverzeichnis und den Fördermittelantrag bemüht. Parallel dazu sei man nochmals an den Bergbausanierer LMBV herangetreten, so Bürgermeister Thorsten Schöne (parteilos). Das Unternehmen soll klären, ob als Ursache für die gefährliche Neigung der Mauer eine geologische Veränderung durch den Grundwasseranstieg nach dem Ende des Bergbaus in der Region vorlag und dann eine entsprechende Entschädigung leisten. So oder so: Der Abschnitt in der Mauergasse an der Ecke zur Leipziger Straße muss wegen seiner fehlenden Standsicherheit grundhaft saniert werden. Die Mauer hatte sich in dem Bereich so geneigt, dass der Umsturz drohte – fast ein Jahr lang war das Gebiet für den Verkehr gesperrt. Die Mauer war an dieser Stelle rund 80 Zentimeter dick und etwa 3,75 Meter hoch. Im Oktober konnte dann nach langem Bemühen um Gelder dafür mit dem Abtrag per Hand begonnen werden. Durch Handabtrag der Mauer sollen möglichst viele wertvolle Ziegelsteine geborgen und eingelagert werden können, die dann für einen späteren Wiederaufbau genutzt werden können. Knapp 62 000 Euro kostete dieser Abtrag. Ein Wiederaufbau wiederum wird geschätzt rund 440 000 Euro kosten.

Von Christine Jacob