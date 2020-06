Stadtpark Delitzsch: Wie weiter mit dem Denkmal?

Delitzsch

Sich zu beschweren, dass es in Delitzsch nicht genug Grün geben würde, ist erstmal leicht. Doch tatsächlich verfügt die Stadt über einiges an Grün und einen sehr großen Park, der nicht selbstverständlich für eine Stadt dieser Größenordnung ist. Grüner wird es da wohl nicht. Oder doch?

Große Wiesenflächen, ein beachtlicher Gehölzbestand und eine schöne Verbindung vom Grün- und Wallgrabengürtel der Altstadt hin zu den ausgedehnten Loberwiesen im Norden – der Stadtpark Delitzsch ist eine wahre Oase. Gerade in den letzten Wochen mit den Corona-Beschränkungen ist die Beliebtheit des Areals nochmals gestiegen, wurde der Stadtpark zunehmend von den Bürgern als Aufenthaltsort im Grünen und nicht nur als bloße schnelle Radfahrverbindung zwischen den Stadtteilen genutzt. Doch wie steht es um das konkrete Konzept für den Park, welches schon lange im Gespräch ist?

Erhaltung vor Weiterentwicklung

Ein solches Konzept wurde bereits vor Jahren angeregt, eine AG ins Leben gerufen. Vor allem um Erhaltung geht es im Delitzscher Stadtpark, weniger um Weiterentwicklung, heißt es aus dem Rathaus. Der Stadtpark sei ein lebendes Denkmal. Der Stadtpark würde inmitten von Delitzsch eine sehr hohe Aufenthaltsqualität bieten, die es zu erhalten gilt. „Um diese Erhaltungsmaßnahmen, also etwa Nachpflanzungen, naturverträglich und gleichzeitig denkmalgerecht durchzuführen, bedarf es eines Konzeptes, das mittelfristig in Abhängigkeit der Bereitstellung entsprechender Planungsmittel in Abstimmung mit den Denkmalbehörden erstellt werden soll“, so eine Mitteilung aus dem Rathaus.

Nässeschäden an Bäumen

Das nach wie vor noch zu erarbeitende Konzept soll sich auch dem Thema Vernässung widmen. Denn Vernässung sorgt zunehmend für Probleme im Park. Es ist bereits zu Baumschäden und folglich Fällungen gekommen, weil einige zu nass standen. Andererseits soll das Konzept sich mit den Auswirkungen langer, klimawandelbedingten Trockenheitsperioden beschäftigen, denn aktuell sei die Trockenheit für den Gehölzbestand im Park eher problematisch als die Vernässung.

Stadtpark Delitzsch Beim Stadtpark Delitzsch handelt es sich um eine fast neun Hektar große Anlage. Im ältesten Teil stehen mehr als 100 Jahre alte Baumriesen. Bekannt ist der Stadtpark vor allem für die Brunnenanlage Genesung. Im Park von Delitzsch treffen Kurambiente und Märchenwaldidyll zusammen. Inzwischen entsteht mit dem Areal der Alten Stadtgärtnerei auch ein Wohngebiet direkt am Park. Auch eine Kita grenzt direkt an die grüne Lunge von Delitzsch.

Die Vernässung bereitet vor allem im Bereich um den Heiligbrunnen Probleme. Dort hat die LMBV bereits anerkannt, dass die Schäden am Brunnen durch Vernässung entstanden sind und nun wird auf eine Finanzierungszusage gewartet, um das Denkmal wieder herzurichten.

Schielen auf LMBV

Die LMBV bleibt Thema. Die Stadtverwaltung will den letzten Abschnitt der Lobersanierung durch den Bergbausanierer abwarten. In dem Bauabschnitt, der sich vom Rosental bis nach Schenkenberg zieht, soll die Flusssohle in einem naturverträglichen Verfahren von grobem Material befreit werden – einen grundhaften Ausbau soll es nicht geben. Erst mit dem Abschluss der Lobersanierung hat man den Schlussstand erreicht, um bei Vernässungs- oder Trockenarealen aussagefähig zu sein. Die Planungsunterlagen liegen zur Prüfung bei der Landesdirektion.

