Stadtrat Delitzsch soll Feuerwehr stärken

Ziemlich viel auf der Agenda haben am Donnerstag die Stadträte in Delitzsch. Unter anderem geht es um Verbesserungen im Feuerwehrwesen.

Einsatzkosten realistisch veranschlagt

So soll der sogenannte Kostendeckungsgrad für Feuerwehreinsätze verbessert werden. Damit werden die Einsätze teurer und es können außer einsatzbedingten Kosten auch die Kosten für die Vorhaltung von Fahrzeugen, Personal und Gebäuden mit einem hohen Anteil in die Kalkulation einfließen. Ein Beispiel: Der Drehleitereinsatz kostete bislang rund 77 Euro, künftig wären die realistischen rund 246 Euro zu veranschlagen. Das heißt nicht, dass man aus Kostengründen Angst haben muss, die Feuerwehr zu rufen. Eine Brandbekämpfung und Rettung von Menschen und Tieren aus akuter Gefahr geht in der Regel auf Kosten der Staats­kasse. Anders ist das natürlich, wenn jemand durch Brandstiftung oder grob fahrlässig einen Feuerwehreinsatz verursacht. Auch wer die Feuerwehr aus Scherz alarmiert, kann persönlich haftbar gemacht werden.

Neues Depot für Feuerwehr Schenkenberg

Auch ein neues Feuerwehrgerätehaus für die Ortsfeuerwehr Schenkenberg steht auf der Agenda. Es geht um das passende Grundstück. Dafür sollen die Stadträte dem Abschluss eines Erbbaurechtsvertrages für ein Grundstück an der Verbindungsstraße zwischen den Ortsteilen Schenkenberg und Rödgen zustimmen. Das derzeitige Gebäude der Ortsfeuerwehr Schenkenberg stammt aus dem 18. Jahrhundert und entspricht den Anforderungen nicht mehr.

In der Stadtratssitzung geht es zudem um einen Satzungsbeschluss des neuen Baugebietes „Schulze-Delitzsch-Siedlung“, damit etwa 33 freistehende Einfamilien- und Doppelhäuser und elf Reihenhäuser im neuen Baugebiet zwischen Schkeuditzer Straße und Kyhnaer Weg entstehen können.

Die öffentliche Sitzung beginnt am Donnerstag um 17.30 Uhr im Ratssaal. 18.30 Uhr wird für die Bürgerfragestunde unterbrochen. Es wird darauf hingewiesen, dass die Besucherplätze sehr begrenzt sind, da noch immer die Abstands- und Hygienebestimmungen eingehalten werden müssen.

