Stadtrat entscheidet jetzt, welches Bad Delitzsch bekommt – Prognose steht

Die Stadtverwaltung nennt es „Mega-Tagesordnung“. Tatsächlich verspricht die Stadtratssitzung am Donnerstag lang und debattenreich zu werden.

Stadtrat Delitzsch entscheidet

Dominanz und Brisanz hat das Thema Bad. Drei Anträge kommen auf den Tisch. Da wäre zunächst der Antrag zur Neuausrichtung der Bäderlandschaft in Delitzsch aus den Reihen von Freien Wählern, BI Menschenskinder, CDU und dem Grünen-Stadtrat. Dieser Antrag bedeutet den Stopp der Pläne in der Sachsenstraße. Stattdessen fordern die Stadträte einen Ausbau des Standorts an der Elberitzstraße mit Errichtung einer Halle.

Dirk Koltermann (links, BI Menschenskinder), Uwe Bernhardt (Freie Wähler), Mathias Plath (CDU), Angelika Stoye (CDU) und Jörg Bornack (Grüne) haben Ende Januar den Antrag zur Neuausrichtung eingebracht. Quelle: Wolfgang Sens

Hintergrund sind die im Dezember-Stadtrat vorgestellten Ergebnisse der Kostenermittlung für den Bau in der Sachsenstraße. Demnach würde die Kostengrenze von 16 Millionen Euro für den Bau nur bei einer Minimalvariante gehalten werden. Die Marke von 600 000 Euro Betriebskosten kann dagegen nicht eingehalten werden. Kurz nach Bekanntwerden des Antrags haben SPD- und Linken-Fraktion einen Gegenantrag gestellt. Er fordert die Errichtung eines Schwimmbades an der Sachsenstraße, gleichwohl die Kostengrenzen nicht eingehalten werden können. Der dritte Antrag ist ein Änderungsantrag, den die AfD ankündigt. Dieser will – unter anderem – Standorte in der Reihenfolge der Attraktivität favorisieren und unnötige Planungskosten vermeiden. „Die AfD-Fraktion hofft, dass mit diesen Konkretisierungen ein breiter Konsens für eine zeitnahe, kostengünstige und attraktive Lösung für das Ganzjahresbaden möglich wird“, heißt es.

Prognose pro Stopp

Und die Prognose für die Anträge? Der Stadtrat umfasst 30 Sitze plus den Vorsitzenden Oberbürgermeister. Fraktionszwang wird es wohl nicht geben und Enthaltungen sind absehbar – der Antrag wird aber von Partnern gestellt, die allein 18 Sitze repräsentieren. Zudem spricht sich die AfD für eine Modernisierung des Elberitzbades und Hallenbad aus. Macht eine Mehrheit. Kalkuliert man „Umfaller“ in einzelnen Fraktionen ein, geht die Abstimmung möglicherweise knapper aus.

Tagesordnung am Donnerstag Neben dem Thema Schwimmbad stehen weitere Punkte auf der Agenda. Beginn der öffentlichen Sitzung ist 17.30 Uhr im Ratssaal. Es geht zudem um die Auflösung der Ortsfeuerwehr Brodau, die Änderung der Friedhofssatzung. Auch die Ausschüsse sollen wieder besetzt werden. Es geht zudem um die Wahlmodalitäten für das Jugendparlament, die Entgeltordnung der Bürgerhäuser, verkaufsoffene Sonntage und den Bebauungsplan der Schulze-Delitzsch-Siedlung.

Vorkehrungen für großes Interesse

Gerechnet werden muss auch mit einem sehr großen Bürgerinteresse. So haben die Mitglieder der Bürgerinitiative Schwimmen in Delitzsch (SiD) bereits ihren Besuch angekündigt. Sie wollen sich vor Beginn der Sitzung bereits auf dem Markt treffen. Die Verwaltung sorgt vor. Mitarbeiter des Rathauses werden gebeten, nur in dringenden Fällen an der Sitzung teilzunehmen und so Platz zu schaffen. „Die Anzahl der Tische im Ratssaal wird auf das mögliche Minimum beschränkt, um so viele Gästeplatze wie möglich zu schaffen“, heißt es vorab. Und weiter: „Es sind auch Mitarbeiter der Stadtverwaltung als Ordner im Einsatz, die notfalls das Hausrecht durchsetzen werden.“ Die Sitzung beginnt am Donnerstag um 17.30 Uhr, um 18.30 Uhr ist Unterbrechung für die Bürgerfragestunde. Die Bad-Anträge werden gleich zu Beginn beraten.

Von Christine Jacob