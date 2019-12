Stadtwerke Delitzsch fädeln Aktion „Tausendfüßler“ ein

Delitzsch

Ein ungewöhnlicher Anblick: Insgesamt 40 Menschen fädelten am Donnerstag gemeinsam das Rohrbündel ins Außenrohr unter der Bahntrasse Halle-Eilenburg nahe Beerendorf ein. Da packten alle technischen Mitarbeiter der Stadtwerke Delitzsch (SWD) mit an, selbst IT-Fachleute waren mit ausgerückt, außerdem Mitarbeiter der Servicegesellschaft und des Tiefbau-Unternehmens Phönix. Nicht umsonst trug die Aktion intern den Namen „ Tausendfüßler“. Das Außenrohr war in den Tagen zuvor als Tunnel unter den Bahndamm getrieben worden. Das eingefädelte Bündel besteht aus fünf Röhren, durch die dann Stromleitungen verlegt werden, und zwei kleineren Röhren für Datenleitungen.

Zur Galerie Viele Hände sind nötig, um das Leerrohrbündel in den Kabeltunnel unter der Bahnstrecke bei Delitzsch einzuheben.

Aufwändige Bahnquerung

Die Bahnquerung im Bereich des Bahnübergangs bei Beerendorf ist Teil der Erneuerung der Mittelspannungstrasse Nord. „ Bahnquerungen sind immer aufwendig und benötigen eine lange Vorlaufzeit aufgrund der Sicherheitsaspekte im Bahnverkehr“, erklärte SWD-Geschäftsführer Robert Greb die konzertierte Aktion. Das Rohrbündel ist insgesamt 36 Meter lang. Um es in den Tunnel zu fädeln, ist Maßarbeit und sind einfach viele Hände nötig, die mit anfassen. Zwei Bagger halfen den menschlichen Kräften außerdem noch beim Tragen.

Abschluss vor den Feiertagen

Der Technische Leiter bei den SWD, Michael Denef, bedankte sich am Ende bei allen Beteiligten: „Das war jetzt noch mal wichtig, diese Großbaustelle vor den Feiertagen abzuschließen. Es hat alles gut funktioniert, selbst das Wetter hat mitgespielt.“

Durch die eingefädelten Leerrohre werden später die Kabel geführt. Die etappenweise Erneuerung der Mittelspannungstrasse läuft bereits seit mehreren Jahren und soll 2020 fertiggestellt sein. Erneuert werden mehrere störungsanfällige Mittelspannungsleitungsstrecken aus DDR-Zeiten. „Dank der bereits fertiggestellten Abschnitte sind die Störungen spürbar zurückgegangen, hat sich die Zuverlässigkeit der Stromversorgung in Delitzsch weiter erhöht“, so der Stadtwerke-Geschäftsführer.

Von Heike Liesaus