Delitzsch

Er ist wieder da, der Wunschzettelbriefkasten vom Weihnachtsmann bei den Stadtwerken Delitzsch (SWD). Leider hat das damit zu tun, dass der Delitzscher Adventsmarkt, der am Wochenende geplant war, zum zweiten Mal wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden musste.

Deshalb betätigen sich Pia Boost vom Servicebereich und ihre Mitstreiter bei den Stadtwerken als Helfer des Weihnachtsmannes. Sie betreuen erneut dessen Post-Präsenz im Hohen Norden der Loberstadt. Der bärtige Alte war sonst immer im Auftrag von SWD und der Wohnungsgesellschaft der Stadt auf dem Adventsmarkt unterwegs. „Wir wollten diese Tradition nicht völlig weglassen“, sagt Pia Boost. Deshalb hat man sich die Aktion im vorigen Jahr ausgedacht und gute Erfahrungen damit gemacht.

Damit die Weihnachtsmann-Gehilfen ein bisschen Zeit haben, um die Geschenke zu besorgen, bleibt er nur bis zum 13. Dezember an seinem Platz. Am Ende wird ausgelost, werden zwölf Kinder beschenkt. „Es gibt natürlich einen finanziellen Rahmen, aber wir bemühen uns, wunschgerecht Geschenke zu besorgen“, so die 39-Jährige. „Da bin ich froh, mit dem Spielzeugladen von Heike Zenker einen guten Partner vor Ort an der Hand zu haben. Sie hilft, das Passende zu finden.“

Und manchmal gibt es Wünsche, die weder vom Geld-Budget, noch vom Weihnachtsmann abhängig sind: „Ich wünsche mir, dass Corona aufhört“, hatte ein Junge da schon im vorigen Jahr aufgeschrieben. Nun sind die Inzidenzen und Beschränkungen hoch. Auch das SWD-Kundenzentrum ist wieder geschlossen. Ein Aufsteller am Eingang verweist auf Telefon, WhatsApp, Post und E-Mail als Kontaktmöglichkeit.

Die Kinder können ihre Weihnachtswünsche aufschreiben oder aufmalen. Es gibt dafür eine Vorlage, die auf der Stadtwerke-Website www.sw-delitzsch.de unter Unternehmen/Aktuelles herunterzuladen ist. Auf alle Fälle sollten Namen, Anschrift und eine Telefonnummer nicht vergessen werden.

