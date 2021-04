Delitzsch

Der Twingo Electric Vibes im auffälligen Valencia-Orange ist angestöpselt. Der Ladevorgang läuft. Vorm Delitzscher Autohaus Troitzsch steht jetzt eine neue, leistungsstarke Ladesäule für Elektroautos. Es ist die erste, die von den SWD an einem Autohaus aufgestellt wurde. Zwei Autos können an ihr gleichzeitig laden. Dem Twingo reicht dort eine Dreiviertelstunde Ladezeit, um wieder auf 190 Kilometer Reichweite zu kommen.

Modellpalette der E-Autos wird erweitert

Damit werde auch Kompetenz auf Seiten der Händler signalisiert, stellt Dirk Koltermann, Prokurist beim Autohaus, das Renault- und Dacia-Modelle vertreibt, fest. Denn die Nachfrage nach Fahrzeugen mit Elektroantrieb steigt. „Wir haben im vergangenen Jahr vor allem Renault Zoe und in diesem Jahr erste E-Twingos verkauft“, erklären die Geschäftsführer Christian und Peter Troitzsch. Auf der anderen Seite wird die Modellpalette von Elektro- und Hybridfahrzeugen ständig erweitert.

Ladevorgänge verdreifacht

An einem Delitzscher Autohaus ist es zwar die erste Säule, aber die Stadtwerke betreiben bereits mehrere im Stadtgebiet. Außerdem werden immer mehr sogenannte Wallboxen für den privaten Gebrauch an Wohnhäusern installiert. „Die Ladevorgänge haben sich in den vergangenen Monaten fast verdreifacht“, berichtet Mario Schwan, Leiter Vertrieb/Marketing bei den SWD. Die neue Säule soll halböffentlich sein. Aber ein Autohaus darf keinen Strom verkaufen. Es muss noch an der entsprechenden Ausrüstung gearbeitet werden.

Beim Autohaus an der Friedrich-Ebert-Straße gibt es noch einen weiteren Pluspunkt: Die Ladesäule nutzt den selbsterzeugten Öko-Strom der Photovoltaik-Anlage auf dem Dach. Sie wurde Ende des vorigen Jahres installiert.

Von Heike Liesaus