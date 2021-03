Stadtwerke Delitzsch planen große Solarthermie-Anlage

Delitzsch

In der Sachsenstraße, wo ursprünglich mal das neue Bad gebaut werden sollte, planen die Stadtwerke Delitzsch eine große Anlage für Solarthermie. Es geht um eine 15 000 Quadratmeter große Fläche nahe des Jugendhauses Yoz.

Statt Therme Solarthermie

Für das aktuell brach liegende Areal gegenüber des SWD-Sitzes in der Sachsenstraße war ursprünglich mal der Bau des neuen Bades vorgesehen. Die Pläne für die Sachsenstraße aber wurden bekanntlich gestoppt, das Hallenbad wird am Standort Elberitzstraße gebaut. Die Fläche ist nach wie vor frei. Ausgewiesen ist sie bisher für Sport und Freizeit. Nun soll erstmals eine Änderung des Bebauungsplans „Sondergebiet Delitzsch Nord“ erfolgen, um einen Teil in Sachen Energie zu entwickeln.

Bau ab nächstem Jahr?

Zwischen dem Jugendhaus Yoz und dem Garagenkomplex auf dem von der Sachsenstraße abgewandten hinteren Teil der Fläche wollen die Stadtwerke eine solarthermische Freiflächenanlage zur Fernwärmeversorgung errichten. Das heißt auch: Der vordere Teil könnte nach wie vor für eventuell zukünftig geplante Sport- und Freizeitanlagen genutzt werden. Die Stadtwerke wollen bereits ab 2022 oder 2023 mit der Bebauung der Fläche beginnen, wie SWD-Chef Robert Greb auf LVZ-Anfrage erklärt. Insgesamt geht es darum, künftig den CO2-Ausstoß weiter zu minimieren. „Es ist ein erster Schritt, es ist noch mehr zu tun“, so der SWD-Geschäftsführer über Zukunftsvisionen.

Es geht um eine Fläche auf der rückwärtigen Seite der Sachsenstraße im Delitzscher Norden. Quelle: Stadtverwaltung Delitzsch/Grafik Beschlussvorlage

3000 Wohnungen zu versorgen

Im Delitzscher Norden versorgt das Unternehmen SWD circa 3000 Wohnungen und einige Gewerbeeinheiten, wie zum Beispiel das Kaufland mit Fernwärme. Die Versorgung erfolgt bisher größtenteils durch die Kopplung von Strom- und Wärmeproduktion in der Heizzentrale der Stadtwerke mit Erdgas (KWK). Bekanntlich soll gerade im Gebäudesektor bis 2030 der CO2-Ausstoß weiter erheblich reduziert werden. Auch Vermieter wie die Wohnungsgesellschaft der Stadt Delitzsch arbeiten bereits an diesem Thema. Gleichzeitig werden die Fördermöglichkeiten für die Wärmeerzeugung aus erdgasbasierter KWK, wie es bei den Stadtwerken derzeit praktiziert wird, immer weiter reduziert.

Solarthermische Anlagen sollen die Wärmeversorgung beziehungsweise die Versorgung mit Warmwasser in den Übergangsmonaten und im Sommer übernehmen. Diese Alternative ist klimaneutral und wird entsprechend gefördert. „Voraussetzung aber ist immer das Vorhandensein einer entsprechend großen Fläche in unmittelbarer Nähe des Fernwärmenetzes“, heißt es zur Erklärung in der Beschlussvorlage für den Stadtrat. Die Stadträte sollen am Donnerstag in ihrer Sitzung darüber befinden, die Stadtverwaltung dazu zu beauftragen, einen sogenannten städtebaulichen Vertrag zur Umsetzung des dafür erforderlichen Bauleitverfahrens mit den SWD abzuschließen. Für die Flächennutzung soll dann künftig ein Pachtvertrag über 20 Jahre ab Inbetriebnahme der Anlage abgeschlossen werden.

Das sind die Ziele Laut Bundesregierung stammen 14 Prozent der gesamten CO2-Emissionen in Deutschland aus dem Gebäudesektor (Stand 2018). In diesem Bereich müssen die Treibhausgasemissionen bis 2030 im Vergleich zu 1990 um 66 bis 67 Prozent sinken. Im Jahr 2030 darf der gesamte Gebäudesektor nur noch höchstens 72 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr emittieren. 1990 machten die Treibhausgasemissionen im Gebäudesektor noch 210 Millionen Tonnen aus. Dank energieeffizienter Neubauten betrugen die Emissionen im Jahr 2018 noch rund 120 Millionen Tonnen. Quelle: bundesregierung.de

Von Christine Jacob