Stadtwerke Delitzsch planen in diesem Jahr Rekord-Investition

Mehr als 4 Millionen Euro wollen die Stadtwerke Delitzsch (SWD) in diesem Jahr investieren. Das ist Rekord und das hat auch mit der Energiewende zu tun. Robert Greb, Geschäftsführer, und der Technische Leiter Michael Denef erklären, was die Stadtwerke vorhaben.

Strom I: Vom Stromnetz sind viele Ziele der Energiewende in der Stadt abhängig: Elektro-Mobilität, Wärmepumpen, Photovoltaikanlagen. Deshalb muss das Netz weiter ertüchtigt und erweitert werden. Inzwischen reichen die Kapazitäten der vorhandenen Bahnunterquerungen nicht mehr aus. Um das Mittelspannungsnetz weiter zu erneuern, ist eine weitere Bahnquerung nötig. Unter der ICE-Trasse im Bereich der Beerendorfer/Blücherstraße, etwa dort, wo sich früher ein Bahnübergang befand, soll ein großes Stahl-Rohr durch den Untergrund gepresst werden. Dafür sind große Baugruben zu beiden Seiten der Trasse nötig. Die Bahnstrecke muss aber nicht gesperrt werden. Erneut sollen größere Photovoltaikanlagen für zwei Kunden installiert werden. Aktuell ist die Nachfrage nach privaten Wallboxen, den Ladestationen für E-Autos, etwas gesunken, weil die Förderung auslief. Dafür fragen mehr Unternehmen nach.

Strom II: In Beerendorf sollen die Freileitungen von Erdkabeln ersetzt und zudem die Straßenbeleuchtung erneuert werden. Gleiches soll in einem Teil von Storkwitz passieren, wo die Freileitungen noch nicht verschwunden sind. Dass die Stürme in den vergangenen Monaten so wenig Schaden am Stromnetz verursachten, habe sicher auch damit zu tun, dass die Freileitungen in den vergangenen Jahrzehnten nach und nach zurückgebaut wurden, so die Einschätzung seitens der Stadtwerke. Des Weiteren soll eine Trafostation zwischen Bitterfelder Straße/Wallgraben umgesetzt und weitere neu errichtet und ausgetauscht werden. Weil der Netzbetreiber Mitnetz sein Delitzscher Umspannwerk erneuert, erneuern die Stadtwerke dort auch gleichzeitig die Einspeisekabel.

Wärmenetz:In weiteren Wohnblöcken, in denen alte Thermen ausgetauscht werden müssen, sollen zentrale Gasheizungen eingebaut werden. Zurzeit laufen Gespräche mit der Wohnungsbaugenossenschaft Delitzsch (WBG). Im Gespräch sind auch Quartierslösungen mit kleiner Fernwärme, mit Mini-Blockheizkraftwerk, Wärmepumpen, Photovoltaik und Gasbrennwerttechnik. Die SWD wollen in diesem Jahr die erste Quartierversorgung in Delitzsch aufbauen. Für den Stadtteil Delitzsch-Ost beginnt der Ausbau eines „grünen Fernwärmenetzes“, zunächst soll dafür in diesem Jahr eine Studie erarbeitet werden. Grundlage ist die Kombination von Solarthermie, Geothermie mit Biomethan- und Holzhackschnitzel-Heizung. Die Umsetzung hängt jedoch auch von der Förderung über Bundesprogramme ab. Mit weiteren Eigentümern im Delitzscher Alt-Norden wird zudem am Ausbau des vorhandenen Fernwärmenetzes gearbeitet. „Da sind wir sehr versorgungssicher. Und es lässt sich leichter auf CO2-Neutralität umstellen als Einzellösungen“, sagt Robert Greb auch mit Blick auf die Planungen zur solarthermischen Anlage, die im Delitzscher Norden entstehen soll.

Gasnetz: Trotz der aktuellen Probleme am Energiemarkt wird das Gasnetz weiter verdichtet. Immobilien-Eigentümer, die von Öl auf Gas umstellen wollen, fragen weiter nach. Es ist immer noch die umweltfreundlichere Lösung. Eine Gasleitungs-Erneuerung steht auch zwischen Bismarckstraße und Unterem Bahnhof in der Eisenbahnstraße an. Zudem sind die SWD bei der Erschließung neuer Wohngebiete oder auch bei der Erweiterung des Gartencenters Pflanzen-Richter eingebunden.

Von Heike Liesaus