Delitzsch

Die Stadtwerke Delitzsch (SWD) betreiben bereits diverse Blockheizkraftwerke (BHKW). Doch nun haben sie dieser Tage auch noch ein „ Herzwerk“ in Gang gesetzt. BHKW liefern Wärme und Strom, aber was macht das Herzwerk? Es handelt sich um eine Crowdfunding-Plattform, also eine Möglichkeit für Vereine und Gruppen, per Internet-Aufruf Geld für Projekte zu sammeln. In diesem Fall müssen es gemeinnützige Projekte sein, also Spenden gesammelt werden. „Wir unterstützen ja bereits Vereine“, erklärt Stadtwerke-Geschäftsführer Robert Greb. Die Stadtwerke geben circa 50 000 Euro jährlich für Sponsoring aus. Das Stadt-(Herz-)werk Delitzsch soll nun zudem all jenen helfen, die regionale Projekte ihrer Interessen unterstützen wollen, sodass mit vielen kleineren Beträgen etwas Großes entstehen kann.

Unkompliziert und kostenfrei

In Betrieb genommen wurde es mit der neuen Stadtwerke-Website, die nun aufgeräumter und nutzerorientierter gestaltet ist. Im Menü unterm Stichpunkt „Unternehmen“ ist das „ Herzwerk“ zu finden. Hier können sich Vereine mit ihren Projekten präsentieren. Und die Unterstützer können auf die verschiedenste Art, ob nun mit Paypal oder Bankeinzug, Geld überweisen.

Das Ziel: Es soll unkompliziert und kostenfrei sein. Das heißt auch: Die Spenden werden, anders als bei Crowdfunding-Plattformen sonst, zu 100 Prozent weitergeleitet. Denn in diesem Fall kommt das städtische Unternehmen für den Betreuungs-Aufwand auf. Denn ganz allein läuft das alles nun mal nicht. Für die Abwicklungen steckt die Plattform betterplace.org hinter dem SWD-Herzwerk. Für die Stadtwerke gibt es auch einen gewissen Nebeneffekt. Sie machen mehr Menschen auf ihre Seite aufmerksam. Aber wollen auch über die verschiedenen Kanäle für die Projekte werben.

Tennisturnier und Hundetür

Die ersten sechs Vereine sind bereits eingetragen: Da will das Baff-Theater ein neues Klavier für Aufführungen und Unterricht beschaffen, die Grundschule Peter und Paul ihren Pausenhof gestalten. Der Tierhof Chaoti sammelt Geld für Hundeshirts aus Baumwolle für den Sorgenhund Spike und braucht generell Geld für Tierarztrechnungen. Der Tierschutzverein wiederum will Klappen für den Auslauf der Quarantänestation installieren. Der Tennisverein braucht Unterstützung für die Ausrichtung des bundesweiten Lok-Seniorenturniers und der ESV für die Sanierung der Außentreppe des Vereinsgebäudes. Für Projekte mit Kosten in Höhe von 300 bis 13 000 Euro wird derzeit gesammelt.

Prägnante Projektbeschreibung ist wichtig

Was haben Vereine zu tun? Sie sollten sich für ihr Nutzerprofil einen guten Titel und eine prägnante Beschreibung des Projekts ausdenken sowie ein aussagekräftiges Projektfoto bereithaben. Sie müssen wissen, wofür sie wie viel Geld brauchen. Logo und eine kurze Vereins-Beschreibung sind ebenfalls nötig. Außerdem eine Kopie des aktuellen Freistellungsbescheides des Finanzamtes und ein Foto des Projektverantwortlichen.

Betterplace.org prüft die registrierten Projekte auf ihre Gemeinnützigkeit und Vollständigkeit. Die Stadtwerke prüfen die Gemeinwohlorientierung und ob der Verein auch im Geschäftsgebiet angesiedelt ist. Dann kann die Sammelaktion starten.

www.sw-delitzsch.de/herzwerk/

Von Heike Liesaus