Leipzig

Böse Überraschung am Hitze-Mittwoch für Autofahrer im Leipziger Norden: Eine neue Dauerbaustelle auf der B2 sorgt vor allem bei gestressten Pendlern für zusätzliche Schweißperlen. Auf einem Abschnitt von drei Kilometer Länge wird ab dieser Woche zwischen Messeallee und der B184 in Richtung Delitzsch die Fahrbahn erneuert. Die Bauarbeiten sollen bis Ende Oktober abgeschlossen sein. Bis dahin steht nur jeweils eine Fahrbahn pro Richtung zur Verfügung.

Rückstau an der Kreuzung B2 / Deponie Seehausen

Im Berufsverkehr am Mittwochmorgen wurde besonders die Kreuzung B2 / B184 an der Deponie Seehausen zur Geduldsprobe. Aus Richtung Delitzsch kommend staute sich der Verkehr auf einigen hundert Metern zurück. Autofahrer brauchten in diesem Bereich zeitweise etwa 15 Minuten mehr als üblich. Etwas entspannter war die Lage auf der B2 aus Bad Düben/ Wittenberg kommend. Aber auch hier verengt sich der Verkehr auf nur eine Fahrbahn.

Bauphasen vor allem in die Ferienzeit gelegt

Die insgesamt 4,3 Millionen teure Baumaßnahme ist in sechs Bauabschnitte unterteilt. Neben der Fahrbahn werden auch die „passiven Schutzeinrichtungen“ (Mittelleitplanken) erneuert. „Die kritischen Bauphasen wurden in die verkehrsärmere Sommerferienzeit gelegt. Für einen zügigen Bauablauf wurde zudem das Arbeiten an allen Werktagen unter vollständiger Ausnutzung des Tageslichts vorgeschrieben“, sagt Isabel Siebert, Sprecherin des Landesamts für Straßenbau und Verkehr. Dennoch bitte man um Verständnis durch auftretende Verkehrseinschränkungen und andere Belastungen.

Von Olaf Majer