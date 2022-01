Sternsinger-Aktion in Delitzsch läuft diesmal anders ab

Delitzsch

Trotz der Corona-Pandemie sind in diesem Jahr die Sternsinger unterwegs. Am Samstagabend brachten sie mit der Delitzscher Pfarrei St. Klara unter dem Motto „Gesund werden – gesund bleiben“ auf dem Marktplatz in Delitzsch ihren Segen zu den Menschen. Besonders mit Blick auf die Gesundheit der Kinder in Ghana, Südsudan und Ägypten.

Andacht und Segensfeier

Im Gegensatz zu den traditionellen Besuchen mit kleinen Ständchen in Privathaushalten und Geschäften der Stadt veranstalteten die Kinder gemeinsam mit dem Gemeindereferenten der katholischen Kirche Felix Hoffmann eine Andacht und Segensfeier auf dem Marktplatz. Auch Oberbürgermeister Manfred Wilde (parteilos) war dabei.

Nachdem die Kinder bereits für Andachten in Podelwitz und Zwochau waren, versammelten sie sich am Weihnachtsbaum in Delitzsch. Verkleidet als Caspar, Melchior und Balthasar läuteten sie mit Liedern das neue Jahr ein und wiesen damit auf das religiöse Ende der Weihnachtszeit am Sonntag nach dem Tag der Heiligen drei Könige hin.

Von Alexander Prautzsch