Eilenburg

Wer in den kommenden Tagen aufmerksam an Häuser-, Wohnungs- und Geschäftstüren vorübergeht, wird an der ein oder anderen Tür die Kürzel 20*C+M+B*20 erkennen können. Überall dort wo sich diese Aufschrift befindet, wohnen Menschen, die sich nicht scheuen anderen etwa Gutes zu tun, zu spenden und Kindern in Not zu helfen.

Die Markierungen an den Eingangsbereichen zeugen von Hilfsbereitschaft, bedeuten einen Segensspruch und werden von den Sternsingern angebracht. „Christus mansionem benedicat“ ist der lateinische Wortlaut des Spruches und bedeutet „Christus segne dieses Haus und alle, die da gehen ein und aus“. Die Aktionen stehen in diesem Jahr unter der Leitidee: „Frieden im Libanon und weltweit“.

Pfarrer lobt die Kinder

Für die Kinder und Erwachsenen der Pfarrei St. Klara Delitzsch, zu der auch Eilenburg, Bad Düben und Löbnitz gehört, ist sie schon eine lange Tradition, über die sich Pfarrer Ulrich Schade besonders freut. Im Gottesdienst am zweiten Weihnachtsfeiertag lobt er den Einsatz der Kinder.

„Es ist schön, dass diese jahrzehntelange Tradition auch in unseren Gemeinden schon lange Einzug gehalten hat und Gaben für die Ärmsten gesammelt werden. Wenn wir es nicht machen, können sie nicht überleben“, erklärt er den Kindern der Gemeinde: „Nun sollt ihr von Haus zu Haus gehen und die Botschaft überbringen, dass ein Kind im Stall in Bethlehem geboren ist. Das dürft ihr den Menschen erzählen und ihnen Gottes Segen bringen.“

Botschaft soll Menschen näher bringen

Die Botschaft, die die Kindergruppe nun am 28. Dezember, am 2. Januar und zuletzt am 6. Januar, dann sind sie zu Besuch beim Oberbürgermeister, überbringen, soll die Menschen einander näher bringen. Mit dem Segen des Pfarrers und der Hoffnung, dass sich die Herzen und Hände der Menschen öffnen, machen sich die Gruppen nun auf den Weg.

Unterstützung für eine Schule

Begleitet werden die Mädchen und Jungen von Dietmar Schmutzer. „Mir liegen die Kinder aus dem Libanon am Herzen, denn wir kennen die Not, die dort herrscht. Wir wollen mit dieser Spende eine Schule unterstützen und Bücher sowie Schreibmaterial bereitstellen“, erklärt er die Aktionen. Zu den Sternsingern gehört auch die elfjährige Klara Meyer. Sie ist schon sehr erfahren und bereits das fünfte Jahr dabei: „Es macht Spaß. Ich will den Kindern helfen und denen eine Freude machen, die allein zu Hause sind und sich auf uns freuen, wenn wir vorbeikommen. Oftmals gibt es für uns auch Tee und leckere Plätzchen, wenn wir sehr durchgefroren sind“, macht die Gymnasiastin deutlich.

Wer im nächsten Jahr auch einmal Besuch von den Sternsingern bekommen möchte, kann sich zuvor in den Pfarrbereichen anmelden, denn die Adressliste ist lang, die die Jungen und Mädchen an den drei Tagen ablaufen wollen.

Von Anke Herold