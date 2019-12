Steuert Rabutzer Technik-Papst jetzt wirklich den Ruhestand an?

Rabutz/Dresden

So recht glauben mag das noch niemand. Elk Messerschmidt denkt ans Aufhören. Der ehemalige Fachlehrer für Physik und Polytechnik ist zwar seit Jahren Rentner, aber das Wort Ruhestand kennt der 78-Jährige bisher nicht. Seit mehr als 15 Jahren leitet er im Wiedemarer Ortsteil Rabutz den Rennstall und dasTechnisch-Ökologische Jugendprojektzentrum (Töp), entwickelt dort gemeinsam mit Jugendlichen E-Mobile, hat ein Patent auf Formel-E-Fahrzeuge und mischt sich in aktuelle gesellschaftliche Debatten ein, ist ein Verfechter der Elektro- und Wasserstoff-Mobilität. Und in zwei Jahren soll Schluss sein?

Engagiert seit mehr als 20 Jahren

Der Plan steht, sagt Messerschmidt. Bis dahin will er aber noch einiges auf den Weg bringen und Erreichtes stabilisieren. Weitere Argumente, dass er dabei auf dem richtigen Weg ist, hat er erst kürzlich erhalten. Messerschmidt wurde in diesem Jahr mit dem Sächsischen Bürgerpreis ausgezeichnet, und durch die Unternehmen EnviaM und Mitgas hat der Förderverein des Jugendzentrums 500 Euro erhalten.

Bürgerpreis zum 9. Mal vergeben Der Sächsische Bürgerpreis wurde in diesem Jahr zum neunten Mal verliehen. Gemeinsam mit der Stiftung Frauenkirche Dresden und der Kulturstiftung Dresden der Dresdner Bank würdigt der Freistaat damit Vereine, Initiativen, Institutionen oder Einzelpersonen für ihren herausragenden Einsatz für Demokratie und Zusammenhalt. Ministerpräsident Michael Kretschmer ( CDU): „Der Sächsische Bürgerpreis ist eine wunderbare Gelegenheit, den Menschen zu danken, die sich in beeindruckender Weise einbringen. Ohne die unzähligen engagierten Bürgerinnen und Bürger in diesem Land ist keine Demokratie zu machen. Die diesjährigen Preisträger und die vielen Nominierten stehen beispielhaft für den Gemeinsinn, die Mitmenschlichkeit und für den Zusammenhalt hier bei uns im Freistaat.“ Die Landkreise und kreisfreien Städte sind im Vorfeld aufgerufen, Projekte und Personen aus ihrer Region zu nominieren. Der Sächsische Bürgerpreis ist mit jeweils 5000 Euro dotiert. Weitere Preisträger 2019: Kategorie Miteinander stärken – Land gestalten (Demokratie): Generationenbahnhof Erlau Kategorie Traditionen pflegen – Geschichte verstehen (Heimat): Förderverein Wehrkirche Triebel Kategorie Menschen helfen – Gemeinsinn stiften (Menschen): Christine Voigtländer – 30 Jahre Rentner- und Seniorentreff Siebenlehn Kategorie Global denken – lokal handeln (Welt): Verein Forikolo – Agrarprojekte und Unterstützung im medizinischen Bereich in Sierra Leone

Der Deal ist einfach erklärt: Wirtschaftsunternehmen finanzieren einen Teil der Kosten für Material, Personal und dafür schult das Jugendzentrum zukünftige Lehrlinge. In Rabutz geht die Rechnung mit viel Engagement seit mehr als 20 Jahren auf.

Begonnen hatte alles Mitte der 90er-Jahre mit der Idee, in Rabutz Rennautos mit Elektroantrieb zu bauen und auf einer anliegenden Strecke zu testen. Kinder und Jugendliche sollten praxisbezogen an die Technik herangeführt werden. Als Zentrum, mit einem technisch und ökologischen Schwerpunkt, fand die Idee auch Eingang in die Leader-Förderung der Europäischen Union für strukturschwache ländliche Regionen. 116 000 Euro gab es aus dem Fördertopf für das Projekt. Der restliche Betrag der Gesamtkosten in Höhe von 145 000 Euro wurde durch Leistungen von Eltern, Unterstützern, Sponsoren aus der Umgebung und der Gemeinde aufgebracht.

Fördern und überfordern

Das Besondere ist, dass die jungen Leute etwas konstruieren, sich ausprobieren können, sagt Messerschmidt. Die Kinder und Jugendlichen im Alter zwischen neun und 20 Jahren arbeiten an komplexen Projekten und setzen diese um. „Nur dann, wenn wirklich Hilfe nötig ist, greifen wir ein“, erklärt der promovierte Technikpädagoge. „Zunächst aber wollen wir hören, wie sie es machen würden“, sagt Messerschmidt, der leidenschaftlich junge Menschen fördert, sie begeistern kann, aber auch manchmal mit seiner Energie und den vielen Ideen überfordert.

Mehr als 100 junge Menschen hat Messerschmidt über viele Jahre hinweg in technische oder landwirtschaftliche Berufe begleitet. Seit Mitte dieses Jahres ist das Töp Mitglied der Internationalen Bewegung für Freizeitaktivitäten in Wissenschaft und Technik (Milset). „Nun sind wir das kleinste Mitglied einer sehr großen Organisation, die sich mit MINT in der Freizeit der jungen Menschen beschäftigt und ihnen Möglichkeiten des Erfahrungsaustausches und der Anerkennung bietet“, sagte Messerschmidt kurz nach der Aufnahme.

Der Förderverein "Technisch-Ökologisches Projektzentrum Rabutz" erhält von den Unternehmen EnviaM und Mitgas 500 Euro für den Bau von Formel-E-Wagen. Konstanze Lange (rechts), Kommunalbetreuerin der EnviaM-Gruppe, übergibt den symbolischen Scheck gemeinsam mit Susanne Weiß (EnivaM-Referentin für Bildungsprojekte) und Steve Ganzer (stellvertretender Bürgermeister Wiedemar, CDU) an TÖP-Leiter Elk Messerschmidt. Quelle: Mathias Schönknecht

Seine Mission in dieser Hinsicht ist weiterhin klar: „Technikbildung braucht ein Umfeld, das den Schülern die Möglichkeit gibt, sich etwas auszudenken, es zu bauen und auch auszuprobieren.“ Wenn die Schulen im Landkreis dies nicht stemmen könnten, müssten sie jedoch Projekte für die Freizeit der Schüler anbieten. Nicht ohne Grund steht auf der Broschüre des Töp, die Messerschmidt regelmäßig führenden Politikern Sachsens mit auf den Weg gibt: „Bildung ist mehr als Unterricht!“

Zukunft in Planung

Aktuell kommen etwa zehn Kinder und Jugendliche aus dem Gebiet um Delitzsch und Leipzig regelmäßig nach Rabutz. Es sei für Kinder und Jugendliche wichtig herauszufinden, was sie können und was nicht, sagte Konstanze Lange, Kommunalbetreuerin der EnviaM-Gruppe während der Übergabe der Spende. Das Projektzentrum strahle mit seinem ehrenamtlichen und sozialen Engagement weit über die Grenzen der Gemeinde Wiedemar hinaus – und das in einer Zeit, in der Elektromobilität immer wichtiger wird.

Auf der Expo-Science in Abu Dhabi: Während Elk Messerschmidt (rechts) dem Milset-Präsidenten Roberto Hidalgo erläutert, welche Exponate für die Ausstellung in Mexico 2021 vorgesehen sind, schaut sich Expo-Direktor José Alberto Tenorio González den Transportroboter genau an. Quelle: privat

Im kommenden Jahr wollen die Jugendlichen des Töp mit einem Projekt an „ Jugend forscht“ teilnehmen, sich auf der Expo-Science-Europe in Rumänien und erneut auf der Modell-Hobby-Spiel-Messe in Leipzig präsentieren. Ein Jahr später soll es nach Mexiko zur Milset-Weltausstellung gehen.

Gibt es für die Zeit danach einen Nachfolger? „Den habe ich bereits im Blick“, sagt der Töp-Leiter. Aber aktuell stehe noch das Problem der Personalkosten im Raum. Es bleibt abzuwarten, welche Lösung Elk Messerschmidt in den kommenden zwei Jahren dafür einfallen mag – und welche weiteren Ideen noch kommen.

Ausschnitt der Laudatio Kategorie Umwelt „Unser Blauer Planet hat ein begrenztes Volumen und eine begrenzte Oberfläche. Darin und darauf ist alles, womit wir Menschen auskommen müssen. Jeder von uns verbraucht Ressourcen, für Wohnen, Kleidung und Nahrung. Dafür fördern wir Rohstoffe, verarbeiten sie und entlassen eine unüberschaubare Anzahl von natürlichen und künstlichen Stoffen in die Umwelt. Mit unserem Tun verändern wir unseren Planeten – die Böden, das Grundwasser, die Meere und die Atmosphäre. Diese Veränderungen haben ein Ausmaß, dass Geologen bereits von einem neuen Erdzeitalter sprechen, dem Anthropozän. Unsere Mitgeschöpfe, die Tiere, Pflanzen und Pilze werden von uns verdrängt. Viele Arten sind bereits ausgestorben, weitere etwa eine Million Arten gelten gegenwärtig als vom Aussterben bedroht. All dies stellt unsere Gesellschaft vor gewaltige Herausforderungen. Wie steuern wir in die Zukunft? Mehr und mehr sind wir uns der endlichen Ressourcen bewusst. Wir befinden uns bereits auf dem globalen Ölfördermaximum. Die gegenwärtig noch vorhandenen Ölvorkommen reichen rein rechnerisch für 51 Jahre. Das erscheint vielen von uns in einer fernen Zukunft, aber die Verfügbarkeit von Erdöl auf dem Weltmarkt kann sich lange vorher deutlich verknappen. Es ist also an der Zeit, über neue Technologien nachzudenken, zum Beispiel in der Mobilität, und das auch ohne Klimadebatte. Nun sind seit Jahren schon Fahrzeuge mit alternativen Antriebstechnologien im Angebot. [...] Aber was taugt eine solche Technologie, wenn die Menschen mit verschränkten Armen und zusammengepressten Lippen davor stehen? Bei aller wissenschaftlicher Erkenntnis, bei allem Ingenieursgeist und bei allem politischen Willen ist es am Ende entscheidend, dass eine Neuerung auch von den Menschen angenommen wird. Aber wie realistisch ist es, dass sich Menschen für ein elektrisch getriebenes Auto oder Moped mehr begeistern, als für eines mit Verbrennungsmotor? [...]“ Matthias Nuß (Senckenberg Naturhistorische Sammlungen Dresden)

Von Mathias Schönknecht