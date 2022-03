Reibitz

Still ruht der Teich am Schullandheim in Reibitz. Aber ab 7. März sollen wieder Schulexkursionen möglich sein. Vor einigen Tagen hatten Bagger und Baufahrzeuge schonmal für Unruhe gesorgt: Der Strand wurde saniert. Denn im vorigen Jahr war Schwimmen hier nicht mehr möglich. Der Teich wächst immer mehr zu. Dem soll Einhalt geboten werden. Im ersten Schritt wurde die Badestelle wieder freigelegt, wurde Sand aufgeschüttet. Die Arbeiten sollten noch in der Vegetationspause passieren.

„Nun kann das Wasser wieder aufgefüllt werden. Dann kommt die Abgrenzung des Nichtschwimmerbereichs“, erklärt Sven Keyselt, Leiter des Eigenbetriebes Bildungsstätten des Landkreises Nordsachsen. Doch der größte Teil der Teichsanierung steht noch aus. Er ist in der nächsten Winterpause vorgesehen. Dann muss das Wasser vollständig abgelassen, muss eine dicke Schlammschicht abgetragen werden. Dazu laufen die Planungen. Es wird unter anderem analysiert, wie hoch der Schlamm ist, ob er Schadstoffe enthält.

Der Teich gehöre fest zum Ensemble des Schullandheims, dessen Konzept besonders auf naturnahes Erleben setzt. „Wir nutzen ihn mit all seinen Facetten“, stellt Sven Keyselt fest. So wird das Gewässer Anschauungsobjekt für lehrreiche Projekte, bei denen auch mal die winzigsten Bewohner unterm Mikroskop landen. Auch die Boote sind eine Attraktion für die jungen Besucherinnen und Besucher. Deren Bestand soll auch noch erweitert werden.

Feriencamp „Aufholen nach Corona“

Einer, der sich ganz besonders über die Ertüchtigung der Badestelle freut, ist der Löbnitzer SPD-Gemeinde- und Kreisrat Heiko Wittig. Er hatte im vorigen Jahr die Feriencamps „Aufholen nach Corona“ mit initiiert, war enttäuscht, dass Baden für die Kinder nicht möglich war, hatte das natürlich angesprochen. In diesem Jahr soll es eine Camp-Neuauflage geben. „Wir werden sogar drei veranstalten.“ Nachfragen gibt es schon. Aber die Anmeldungen starten erst im Mai.

