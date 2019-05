Delitzsch

Auch wenn sich jetzt noch Baumaterial am Rande stapelt und die Verdichtungsmaschine sowie der Bagger rattern: Die Anwohner der Straße Am Stadtwald in Delitzsch Ost können langsam aufatmen, denn das Ende der mittlerweile einjährigen Baustellenzeit vor ihrer Haustür kommt in Sicht. Bis zum Monatsende ist die Vollsperrung angekündigt. Am Mittwoch waren Mitarbeiter der Straßen- und Tiefbaufirma Grötz dabei, die Kiesschicht fürs Planum einzubringen und zu ebnen. Darauf werden dann die Betonpflastersteine verlegt. Auf einem Teil der Strecke liegt das Pflaster schon.

Konzertierte Aktion

Weil die Infrastruktur insgesamt marode war, hatten sich Stadt, Abwasserzweckverband,, Wohnungsgesellschaft und Stadtwerke zur gemeinsamen Aktion entschlossen, damit die neue Straße nicht bald wieder aufgerissen werden muss. In den vergangenen Monaten wurde unter anderem mehr Stauvolumen im Abwassersystem geschaffen. Denn bei Starkregen war in den vergangenen Jahren oft Wasser in die Keller der Häuser auf den Anliegergrundstücken gelaufen. Abwasser-, Energie- und Trinkwasserleitungen, Hausanschlüsse und Pkw-Stellplätze sind erneuert. Nun wird die Straßendecke geschlossen. Auch die Fußwege werden gebaut und neue Lichtmasten gesetzt. Es soll eine offizielle Eröffnung nach dem Abschluss des Delitzscher Großprojektes geben, doch noch ist der Termin dafür nicht festgelegt.

Von Heike Liesaus