Delitzsch

Zu einer Straßensperrung von rund einer Stunde kam es am Montagmittag wegen eines Auffahrunfalls in Delitzsch. An der Ampelkreuzung von Bitterfelder und Securiusstraße war ein Audi auf einen VW aufgefahren, in dem eine Familie mit Kleinkind saß. Die beiden Insassen des Audi wurden mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Der genaue Unfallhergang ist noch unklar. Auch zum Sachschaden gibt es noch keine Angaben, der VW war jedoch erst wenige Wochen alt.

Von cj