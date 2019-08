Delitzsch

Die ehrenamtlichen Helfer im DRK-Kreisverband Delitzsch haben eine neue Leitung gewählt: Robert Kirchhof ist erneut Kreisbereitschaftsleiter, Sören Dietze und Michael Krüger sind jetzt seine Stellvertreter. In dieser Versammlung wurde auch Rückschau gehalten: Die vergangenen sechs Monate hatten es für alle Freiwilligen in sich. „Mit Stichtag Jahresmitte stehen bereits doppelt so viele Einsatz- und dreimal so viele Absicherungsstunden in den Büchern, wie im gesamten vergangenen Jahr“, berichtet Mike Teutschbein, der die Öffentlichkeitsarbeit beim DRK Delitzsch betreut.

Im Einsatz beim Großbrand und beim Stadtfest

So waren die DRK-Helfer bei den Bränden in einer Kita in Delitzsch und beim Containerdienst in Badrina sowie beim Großbrand von Dämmstoffen im Industriegebiet Benndorf gefragt. Aber auch der ABC-Alarm bei einem Paketdienst in Krostitz forderte die ehrenamtlichen Kräfte. Ebenso ist ihre Präsenz auf Veranstaltungen nicht mehr wegzudenken. Jeweils mehrere Tage sicherten sie das Brauereifest in Krostitz, das Reit- und Springturnier in Löbnitz oder das Delitzscher Peter- und Paul-Stadtfest ab.

Die in den Bereitschaften bilden die Helfer das Rückgrat der freiwilligen sozialen Dienste des DRK. Sie stellen einen großen Teil des ehrenamtlichen Rettungsdienstes und des Katastrophenschutzes. Engagiert sind sie im Sanitätsdienst, im Betreuungs- und Versorgungsdienst, in der Wasserwacht, beim Suchdienst, im Kreisauskunftsbüro, im Kriseninterventionsteam oder auch im Jugendrotkreuz.

Leitung organisiert Infrastruktur und Versorgung

Von der Kreisbereitschaftsleitung werden die Aufgaben der vielen Freiwilligen koordiniert. Bei Einsätzen und Großübungen ist sie für die Schaffung der erforderlichen Infrastruktur am Unglücksort zuständig. Dazu gehört der Aufbau von Behandlungsplätzen sowie die Einrichtung von Rettungsmittelhalteplätzen. Sie organisieren die Versorgung und Unterbringung von Betroffenen ebenso wie die psychosoziale Unterstützung. Zu den Hauptaufgaben gehört ebenso die Kommunikation mit Veranstaltern, Stadt- und Landkreisverwaltungen und externen Partnern bei der Planung und Erstellung von Konzepten zur Veranstaltungsabsicherung.

Von lvz