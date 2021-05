Delitzsch

Der Strom kommt nach wie vor aus der Steckdose, doch in Delitzsch hat sich davor einiges geändert. Das Netz, das die Energie in den Straßen der Stadt verteilt, steht jetzt unter höherer Spannung. Das wurde im Prinzip seit Jahrzehnten von den Stadtwerken (SWD) vorbereitet, aber jetzt wurden die Schalter umgelegt: Das Mittelspannungs-Netz im Stadtgebiet ist von 10 auf 20 Kilovolt (kV) umgestellt.

95 Trafos mussten umgestellt werden. Die Aktion dauerte zwei Monate und lief unter Corona-Bedingungen. Feste Drei-Mann-Teams arbeiteten sich von Station zu Station voran. Für die Verbraucher sollte nichts zu spüren sein. An besonders wichtigen Netzpunkten standen sicherheitshalber Notstromaggregate bereit.

Und es glückte. Alles lief wie geplant, bei keinem Kunden blieb der Strom weg. Wie in den Monaten zuvor gab es keine Ansteckungen mit dem Coronavirus unter den SWD-Mitarbeitern. Aber es konnte in der Umstellungszeit viel Wissen und Erfahrung an jüngere Kollegen weitergegeben werden. „Das erleichtert den sich abzeichnenden Generationswechsel in der SWD“, stellt Geschäftsführer Robert Greb fest.

In Dreier-Gruppen werden die einzelnen Trafo-Stationen umgestellt. Quelle: Stadtwerke Delitzsch

Aber warum das Ganze? Höhere Spannung erhöht die Aufnahmefähigkeit des Netzes. Damit ist Strom aus der wachsenden Zahl an Quellen erneuerbarer Energien effektiver zu transportieren. Ohne Stromtransport keine Energiewende, die Energie aus Sonne, Wind, Wasser wird größtenteils nicht dort gewonnen, wo sie verbraucht wird. Damit gibt es viel zu tun für die Stadtwerke. „Vor allem als Netzbetreiber ist das eine große Chance. Diese nutzen wir natürlich“, so der Geschäftsführer. Die Umstellung ist seit 1995 als Ziel im Blick. Damals übernahmen die Stadtwerke das Netz. Seitdem wurden neu montierte Anlagen jeweils bereits für den Wechsel ausgelegt.

Anders als die Netze der Gewerbegebiete und der Ortsteile war das zuerst entstandene Stadtnetz noch mit niedrigerer Spannung betrieben worden. Der Unterschied ist durchaus typisch für Kommunen, die aus einem städtischen und einem ländlichen Teil bestehen.

„Achtung! Hochspannung!“ gilt auch fürs Mittelspannungsnetz. Quelle: Stadtwerke Delitzsch

In Delitzsch fließt die Energie aus Solarparks, einem 20-Megawatt-Biomassekraftwerk, aus Windkraftanlagen und vielen kleineren Photovoltaik-Anlagen in das Netz. Delitzsch ist Elektro-Exporteur. Das heißt: Es wird von hier aus unterm Strich wesentlich mehr ins Regionalnetz eingespeist, als bezogen wird. Die Folge: „In vielen Fällen mussten wir große dezentrale Erzeuger bereits mit ihren Anschlüssen an das vorgelagerte Netz verweisen“, so Robert Greb. Mit der Umstellung auf 20 kV ist nun genug Kapazität da, auf der einen Seite zum Beispiel größeren und kleineren Photovoltaik-Interessenten den Anschluss zu bieten und auf der anderen Seite Nachfrage nach Anschlüssen für Wallboxen, den privaten Ladestationen für E-Autos, zu befriedigen.

Unternehmen mussten ebenfalls umstellen

Die lange, mehrjährige Vorbereitungszeit für die Umstellung hatte nicht nur mit den Stadtwerken selbst zu tun. Auch Kunden, größere Unternehmen, mussten investieren. So wurden über die Jahre mehr als 90 Trafostationen gegen umschaltbare 10/20 kV-Trafos eingebaut. Manchmal waren Anlagen aus DDR-Zeiten in Betrieb, die komplett erneuert werden mussten.

Von Heike Liesaus