Sturm „Zeynep“ fegt durch die Region Delitzsch-Eilenburg

Delitzsch/Eilenburg

Nach dem Sturm ist vor dem Sturm: Auch am Sonnabend ist die Orkan-Lage in Nordsachsen noch nicht ausgestanden. Auf das Tiefdruckgebiet „Ylenia“ folgt bis zum Abend noch der Sturm „Zeynep“ – erneut mit Windgeschwindigkeiten um die 100 km/h und mehr.

Eher ruhige Nacht für Einsatzkräfte in Delitzsch

Die zweite Sturmnacht infolge begann in Delitzsch am Freitag kurz nach 18 Uhr. In der Bismarckstraße mussten die Einsatzkräfte Dachziegel sichern, die drohten nach unten zu stürzen. In der weiteren Nacht stürzte kurz nach 22 Uhr ein Baum auf eine Garage in der Thomas-Mann-Straße, hinterließ jedoch kaum Schaden. Die Ortswehr Selben/Zschepen rückte ebenfalls kurz vor 22 Uhr zu einem umgekippten Schornstein aus. Dieser lag allerdings so, dass keine Gefahr ausging und die Ortsfeuerwehr den Einsatz nach 15 Minuten wieder beenden konnte. Die weiteren Stunden bis zum frühen Morgen gestalteten sich insgesamt ruhig.

Die Freiwillige Feuerwehr Bad Düben vermeldete am Freitag insgesamt vier Einsätze. Dabei mussten neben umgestürzten Bäumen auch Dächer gesichert werden.

Mehr zum Thema

Grundsätzlich könne die Feuerwehr immer dann gerufen werden, wenn eine Gefahr für die Bevölkerung vorliegt, erklärte Ingo Weber, Kreisbrandmeister in Nordsachsen bereits vor der Sturmlage am Donnerstag. Das sei etwa der Fall, wenn Personen durch einen Baum, losen Ast oder anderweitig bedroht würden. Aber: Nicht jeder herabfallende Dachziegel ist gleich ein Fall für die Einsatzkräfte, deren Kapazitäten begrenzt sind und geschont werden sollten.

Nicht jeder umgekippte Baum ein Fall für die Feuerwehr

Schäden auf dem eigenen Grundstück könnten dagegen oft nach dem Sturm selbst oder durch eine Firma beseitigt werden. „Auch umgestürzte Bauzäune stellen nicht immer eine Gefahr dar. Diese können, solange sie nicht im öffentlichen Verkehrsraum liegen, ebenfalls nach dem Sturm wieder aufgestellt werden“, so Weber.

Nach „Ylenia“ kam „Zeynep“: Trotz einer vergleichsweise ruhigen Sturmnacht mussten die Feuerwehren zu einigen Einsätzen ausrücken. Abgestürzte Ziegel wie hier in der August-Fritzsche-Straße in Delitzsch und umgekippte Bäume bestimmten die Lage. Quelle: Feuerwehr Delitzsch

Am Samstagmorgen kam es zu weiteren Einsätzen: In der Bungalowsiedlung Lämmerholz im Delitzscher Ortsteil Beerendorf-Ost war ein Baum umgestürzt. Gegen 10 Uhr drohten in der August-Fritzsche-Straße im Delitzscher Zentrum Ziegel abzustürzen, die teilweise bereits runtergekommen waren und nur noch durch den Schneefang gehalten wurden.

Größtenteils freie Straße am Sonnabendmorgen

Entspannt stellte sich auch die Lage auf den großen Verbindungsstraßen der Region am frühen Sonnabendmorgen dar: Wer trotz Wochenende mit dem Auto pendeln musste, fand auf den Hauptverkehrsadern wie der B 184 zwischen Wiederitzsch und Delitzsch kaum Hindernisse: Allenfalls abgerissene Äste säumten den Straßenrand, wenige Autos waren mit angepasster Geschwindigkeit unterwegs, um diese zu umfahren oder bei einer Sturmböen gegensteuern zu können.

Die zweite Sturmnacht infolge begann in Delitzsch kurz nach 18 Uhr. In der Bismarckstraße mussten die Einsatzkräfte Dachziegel sichern, die drohten nach unten zu stürzen. Quelle: Feuerwehr Delitzsch

Ähnlich auf der B2 in Krostitz oder auch innerorts wie in Rackwitz lagen kleinere Äste oder auch einmal ein Dachziegel, den das Orkantief gelöst hatte, sonst verlief die bereits zweite Sturmnacht in dieser Woche auf den Straßen glimpflich.

Sturm macht einen Bogen um Eilenburg

In Eilenburg kann Wehrleiter André Zimmermann am Sonnabendmorgen den Satz seines Stellvertreters André Misch vom Donnerstag wiederholen: „Wir hatten keinen Einsatz.“ Alles ist ruhig geblieben. Das Sturmtief „Zeynep“ hat damit wie zuvor „Ylenia“ um die Eilenburger Region weitgehend einen Bogen gemacht und nur ein laues Lüftchen vorbeigeschickt. Das Hoch wurde dabei mit 36 km/h am Sonnabendmorgen um 3 Uhr registriert. Ansonsten wehte „Zeynep“ relativ konstant mit Windgeschwindigkeiten von 20 bis 25 Kilometer pro Stunde.

Der Dank der Kameraden geht dabei noch mal ausdrücklich an die Städte und Gemeinden. Hier waren in den vergangenen Wochen enorm viele gefährdete Bäume gefällt worden. Zudem wurde Totholz rausgeholt. „Das hat sich jetzt ausgezahlt“, so Andre Zimmermann. In der Gemeinde Jesewitz mussten die Pehritzscher Kameraden dennoch einmal ran. „Hier war ein Baum auf die Straße gefallen“, sagt Bürgermeister Ralf Tauchnitz.

Am Donnerstag rückten die Feuerwehr zu 70 Einsätzen aus

Erst am Donnerstag mussten die Freiwilligen Feuerwehren im Landkreis Nordsachsen rund 30-mal allein in der Nacht ausrücken. Im weiteren Tagesverlauf waren sie damit beschäftigt, die Folgen von Sturmtief „Ylenia“ zu beseitigen. Zwischen 7 und 18 Uhr kamen so rund 40 weitere Einsätze hinzu, bilanzierte die Kreisverwaltung.

Der neue Leipzig-Newsletter "Heiterblick " Jetzt anmelden für den kostenlosen Leipzig-Newsletter von Josa Mania-Schlegel. Alle zwei Wochen am Mittwoch eine neue Ausgabe. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

In den meisten Fällen hatten Bäume oder große Äste den starken Windböen nicht standgehalten und waren auf Straßen, in Strom- oder Telefonleitungen gestürzt. In Torgau, Delitzsch, Bad Düben, Schkeuditz und Doberstau (Gemeinde Wiedemar) mussten zudem lose Dachteile gesichert werden. An der Heide-Grundschule Bad Düben drohten Teile der Photovoltaik-Anlage abzustürzen. In der Straße des 17. Juni in Taucha hatte sich eine Zeltplane selbstständig gemacht und in zehn Meter Höhe verfangen.

Von nie, cj, if, mhs