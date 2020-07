Delitzsch

Das Vorhaben umzusetzen ist mindestens so schwer, wie das Thema weit: Wie können Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene stark gegen Süchte gemacht werden? Gleich ob Alkohol, Medien oder Spiel: Einen Ansatz bietet die mobile Ausstellung zur Suchtprävention „Glück.Sucht.Dich.“ des Freistaates Sachsen, die am Montag auf dem Delitzscher Roßplatz Halt machte.

Im Inneren des Busses werden mithilfe verschiedener Stationen unterschiedliche Suchtarten beleuchtet.

Spielerische Annäherung

In einem umgebauten Doppeldeckerbus soll den Jugendlichen im Alter von 10 bis 18 Jahren aufgezeigt werden, welche Gefahren bestehen, ohne mit dem erhobenen Zeigefinger dazustehen, sagt Dietlind Junghanß von der sächsischen Landesstelle gegen Suchtgefahren. Es gehe vielmehr darum, den Schülern ihre eigenen Stärken bewusst zu machen.

Dazu setzt das Projekt vor allem auf Selbstreflexion. In acht interaktiven Stationen nähern sich die Fünft- bis Zwölfklässler spielerisch sowohl multimedial als auch analog dem umfangreichen Thema. Sie lösen beispielsweise Rätsel zu Medien, schauen durch eine Virtuell-Reality-Brille und lernen die Auswirkungen von Alkohol auf unterschiedliche Tätigkeiten kennen oder diskutieren Fragen zum Glück.

Selbstreflexion und individuelle Nachbereitung

In einer Station im Oberdeck schreiben sie einen Brief an sich selbst und halten ihre Erwartungen, aktuelle Einstellungen und Wünsche fest. Die Briefe werden durch Lehrer oder Sozialpädagogen eingesammelt und einige Zeit später den Jugendlichen zurückgegeben.

Denn der Besuch des Busses soll nachhallen, das bereits bestehende Angebot vor Ort unterstützen und eine Basis bieten, um darauf aufzubauen. An dieser Stelle kommt Pascal Iberl von der Suchtberatung der Diakonie Oschatz-Torgau ins Spiel. Er koordiniert das Angebot in Nordsachsen, steht in Kontakt mit Schulen und Jugendtreffs und kümmert sich um vertiefende Angebote. Das heißt, wenn beim Besuch einer Klasse beispielsweise das Thema Alkohol eine besondere Rolle spielte, kann auf dieses in der Nachbereitung an der Schule noch einmal gezielt eingegangen werden.



Corona stoppte den Suchtpräventionsbus für Schüler

Prävention müsse frühzeitig, regelmäßig und koordiniert sein, erklärt Conny Dietze, Koordinatorin für Gesundheitsförderung und Prävention im nordsächsischen Gesundheitsamt. Dies fange damit an, in der Kita zu lernen, „nein“ zu sagen, Gefühle zu entdecken, Empathie für andere zu entwickeln und setze sich in der Schule damit fort, zu lernen, mit kritischen Lebenssituationen umgehen zu können. Sozialpädagogen und Psychologen nennen das, die Risiko- und Lebenskompetenzen fördern. Heißt übersetzt für das Ziel der Ausstellung: Wer weiß, sich selbst glücklich zu machen, wird später wahrscheinlich verantwortungsvoller mit Suchtmitteln umgehen und nicht so schnell zu Drogen greifen.

Der Doppeldecker ist seit Dezember des Vorjahres im Einsatz, sagt Junghanß. In den ersten Monaten war er bereits in den sächsischen Landkreisen und kreisfreien Städten unterwegs, stoppte an Schulen und Jugendeinrichtungen. Mit März und den seither geltenden Hygienevorkehrungen musste das Projekt für Schüler ausgesetzt werden und steht seither vor allem für Multiplikatoren offen, also beispielsweise Sozialarbeiter, Psychologen, Vertreter von Gesundheitsämtern. Im kommenden Jahr soll das kostenfreie Angebot dann wieder für Schüler zugänglich sein und nochmals nach Nordsachsen kommen.



Finanziert und beauftragt wurde das Projekt vom sächsischen Sozialministerium, die Fach- und Koordinierungsstelle für Suchtprävention konzipierte die Ausstellung. Für 2020 war der Bus komplett ausgebucht.

www.gluecksuchtdich.de

Von Mathias Schönknecht