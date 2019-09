Süßkartoffeln wachsen jetzt auch in Nordsachsen

Kreuma

„Es ist etwas knifflig“, sagt Malte Bauer. Der Inhaber des Hofguts Kreuma baut seit diesem Jahr neben Fenchel, Rote Beete, Möhren, Gurken Kürbissen und Kopfsalat zum ersten Mal auch Süßkartoffeln an. Und diese wachsen zwar mittlerweile auch in Nordsachsen, sind aber dennoch sehr kälteempfindlich.

Bauer Malte Bauer (47) erntet Süßkartoffeln. Das hierzulande noch selten angebauten Gemüse, wächst jetzt auch auf dem Hofgut in Kreuma. Quelle: Wolfgang Sens

Wohlfühlatmosphäre bei 20 Grad Celsius

Nach der in diesen Tagen stattfindenden Ernte, müssen die Süßkartoffeln bei etwa 20 Grad Celsius gelagert werden, damit die Wundheilung stattfinden kann, sagt Bauer. Das heißt, dass die bei der Ernte gekappten Verbindungen zur Pflanze verkorken können.

Die Nachfrage nach den in Asien, Amerika und Afrika seit Generationen beliebten Kartoffeln sei auch in Deutschland gestiegen, sagt Bauer. Und der Anbau ist aufgrund des Klimawandels auch in Mitteldeutschland möglich. Bisher kamen sie in den hiesigen Verkauf vor allem aus Spanien, erklärt Bauer. Je eher es im Frühjahr warm werde und je später die Temperaturen im Herbst sinken, umso besser sei es für die Süßkartoffelpflanzen. Bauer und sein Team haben bereits Anfang Mai im Rackwitzer Ortsteil Kreuma mit der Pflanzung begonnen, erklärt er. Das sei in diesem Jahr etwas zeitig gewesen. Dennoch ist er mit der Ernte zufrieden. Und für die kommenden Jahre „wissen wir jetzt, auf was für achten müssen“, sagt Bauer.

Erntedankfest am 28. September

Der Hof von Malte Bauer beliefert Bioläden in der Umgebung und in Leipzig. An diesem Sonnabend wird auf dem Hof in Kreuma von 14 bis 18 Uhr das Erntedankfest begangen. Es wird verschiedene Angebote für Kinder, Führungen und die Produkte des Hofes geben. Weitere Infos gibt es unter www.hofgut-kreuma.de

Von mhs