Susi Zeiler aus Delitzscher Markt ist eine der besten Verkäuferinnen

Mittagszeit im Rewe-Markt in der Delitzscher Eisenbahnstraße. Der Andrang ist groß. Die Chefin sitzt an einer der drei Kassen. Es geht flott und freundlich zu. Für Susanne, genannt meist Susi, Zeiler alles eine Selbstverständlichkeit. Der Beruf bedeutet ihr viel. Nun ist sie sogar ausgezeichnet worden.

Kundenorientierung ist ausgezeichnet

In der Kategorie „ Kundenorientierung“ ist sie im Rahmen eines bundesweiten Wettbewerbs geehrt worden, punktete bei der Fach-Jury vor allem mit ihren thematischen Dekorationen zu Anlässen wie Halloween oder dem Tag des Lächelns. Bei den Delitzschern punktet sie schon lange, ein Lächeln hat sie im Job immer auf den Lippen. Die Kunden schätzen ihre stets freundliche Art. Gleichwohl es letztlich nicht den Ausschlag zum Sieg brachte, sondern in ihrer Kategorie allein die Jury entschied, bedankt sich die 42-Jährige so für all die Stimmen, die sie auch in einem Kundenvoting erhalten hat. Es sei ein großer Vertrauensbeweis.

Machen statt reden

Zum Wettbewerb hatte sie Rewe-Inhaber Jens Geidel angemeldet, auch um die stets bescheidene Zschortauerin mal kurz ins wohlverdiente Rampenlicht zu rücken, denn vor allem ihr soziales Engagement zum Beispiel mit Spendensammlungen für das Kinderheim sei keine Selbstverständlichkeit. Die Auszeichnung fand Ende September in Bonn statt – alles auf einer großen Bühne, was so gar nichts für die Mutter einer Tochter ist. Susi Zeiler steht fürs Machen und nicht für Show oder viel Gerede.

Susi Zeiler (links) auf der großen Bühne. Quelle: Peter Eilers für Lebensmittel Praxis/Meine Familie & ich

Nominiert waren zwölf Kollegen aus ganz Deutschland und aus unterschiedlichen Supermärkten. Kurz zuvor erfuhr Jens Geidel, dass die Marktleiterin gewonnen hat: „Ich habe mich riesig gefreut, ich war so stolz, durfte ihr aber leider nichts verraten.“ Schon einmal hatte es mit Peggy Feig vor zwei Jahren eine Mitarbeiterin des Rewe-Marktes auf den sechsten Platz dieser Wahl geschafft.

Schon neue Ideen

Für Susi Zeiler steht fest, dass es eine schöne Bestätigung ist. Sie will weitermachen wie bisher. Und sie will sich im Job weiter für Schwächere engagiert bleiben. „Ich habe den Kopf voller Ideen“, sagt sie hinsichtlich möglicher weiterer Spendenaktionen. Konkret aber will sie erst werden, wenn das nächste Projekt in Sack und (Einkaufs)Tüten und ihre Kollegen einverstanden sind.

