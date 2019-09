Sven Kasubek übernimmt SKZ Delitzsch

Delitzsch

Im Soziokulturellen Zentrum Delitzsch gab es einen Wechsel an der Vorstandsspitze. Die langjährige Vorsitzende Lisa Manzke legte ihren Posten nieder, weil sie nach über 15 Jahren nun der jüngeren Generation den Vortritt lassen wollte. Bei ihrer Abschiedsrede gab sie aber zu verstehen, dass sie für Sachfragen weiter gerne unterstützend zur Verfügung stehe.

Kasubek sagt Danke

Als neuer Vereinsvorsitzender wurde der Delitzscher Sven Kasubek gewählt. „Ich möchte mich recht herzlich bei Lisa Manzke als ehemalige Vorstandsvorsitzende, Petra Dautz als ehemalige Geschäftsführerin und Bettina Kühnel als Interimschefin für die geleistete Arbeit in den vergangenen Monaten und Jahren bedanken“, sagte Kasubek.

Stellvertreter bestätigt

Als stellvertretender Vorsitzender wurde der Löbnitzer Heiko Wittig im Amt bestätigt ebenso wie die Bad Dübenerin Angelika Scharn als Schatzmeisterin. Als Beisitzerinnen wurden Ines Stolpe und Barbara Mohsen-Zaher bestätigt. Als neue Beisitzer unterstützen seit Dienstag Helga Schönherr aus Delitzsch und Birgit Schimmer aus Döbernitz den Vereinsvorstand. „Wir haben in den vergangenen Jahren als Verein sehr viele Projekte und damit Baustellen meistern können. Diese gilt es nun in den nächsten Jahren mit Leben zu füllen und zu erhalten. Hierzu zählen beispielsweise unser Mutter-Kind-Heim in Reibitz, unser Kindergarten im Kosebruchweg und natürlich unser Mehrgenerationenhaus und Treffpunkte, wie das Begegnungscafé Amselnest im Delitzscher Norden“, sagte Kasubek.

Krappidel übernimmt Geschäftsführung

Auch in der Geschäftsführung gibt es einen Wechsel. Der Vorstand entschied sich für Adrienne Krappidel, die seit August die Geschäfte des Vereins führt. Als ehemalige stellvertretende Geschäftsführerin, Vorstandsreferentin und Pressesprecherin des Awo-Landesverbandes Sachsen bringe sie die nötige Erfahrung mit.

Von lvz